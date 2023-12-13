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今日の注目スケジュール：日銀短観、欧ユーロ圏鉱工業生産、米FOMCが政策金利発表など

2023年12月13日 06:30

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記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：日銀短観、欧ユーロ圏鉱工業生産、米FOMCが政策金利発表など
＜国内＞
08:50　日銀短観(大企業製造業DI)(12月調査)　10　9
10:10　国債買い入れオペ(残存1-3年、残存5-10年、残存25年超)(日本銀行)
14:00　地銀協会長が定例会見


臨時国会会期末


＜海外＞
06:45　NZ・経常収支(7-9月)　-117.00億NZドル　-42.08億NZドル
16:00　英・鉱工業生産指数(10月)　　0％
16:00　英・商品貿易収支(10月)　　-142.88億ポンド
17:00　南ア・消費者物価指数(11月)　5.4％　5.9％
19:00　欧・ユーロ圏鉱工業生産(10月)　　-1.1％
21:00　ブ・IBGEサービス部門売上高(10月)　　-0.3％
22:30　米・生産者物価コア指数(11月)　2.2％　2.4％
25:00　露・GDP(7-9月)　　5.5％
27:00　米・連邦公開市場委員会（FOMC）が政策金利発表　5.50％　5.50％
30:30　ブ・ブラジル中央銀行が政策金利(セリック金利)発表　11.75％　12.25％


印・輸出(11月、15日までに)

印・輸入(11月、15日までに)

印・貿易収支(11月、15日までに)

米・FOMC終了後、パウエル連邦準備制度理事会(FRB)議長が記者会見

伊・3年債、7年債入札

石油輸出国機構(OPEC)月報


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

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