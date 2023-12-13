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今日の注目スケジュール：日銀短観、欧ユーロ圏鉱工業生産、米FOMCが政策金利発表など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：日銀短観、欧ユーロ圏鉱工業生産、米FOMCが政策金利発表など
＜国内＞
08:50 日銀短観(大企業製造業DI)(12月調査) 10 9
10:10 国債買い入れオペ(残存1-3年、残存5-10年、残存25年超)(日本銀行)
14:00 地銀協会長が定例会見
臨時国会会期末
＜海外＞
06:45 NZ・経常収支(7-9月) -117.00億NZドル -42.08億NZドル
16:00 英・鉱工業生産指数(10月) 0％
16:00 英・商品貿易収支(10月) -142.88億ポンド
17:00 南ア・消費者物価指数(11月) 5.4％ 5.9％
19:00 欧・ユーロ圏鉱工業生産(10月) -1.1％
21:00 ブ・IBGEサービス部門売上高(10月) -0.3％
22:30 米・生産者物価コア指数(11月) 2.2％ 2.4％
25:00 露・GDP(7-9月) 5.5％
27:00 米・連邦公開市場委員会（FOMC）が政策金利発表 5.50％ 5.50％
30:30 ブ・ブラジル中央銀行が政策金利(セリック金利)発表 11.75％ 12.25％
印・輸出(11月、15日までに)
印・輸入(11月、15日までに)
印・貿易収支(11月、15日までに)
米・FOMC終了後、パウエル連邦準備制度理事会(FRB)議長が記者会見
伊・3年債、7年債入札
石油輸出国機構(OPEC)月報
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》
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