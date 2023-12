「バーバリー」が六本木ヒルズ店をリニューアルオープン

Burberry Reopens Its Roppongi Hills Store – © Courtesy of Burberry



「バーバリー(Burberry)」が「バーバリー 六本木ヒルズ」を2023年12月1日にリニューアルオープンした。



店頭では、ダニエル・リーによる2023ウィンターコレクションをはじめとするメンズウェア、ウィメンズウェア、シューズ、アクセサリーなど幅広いラインナップを取り揃える。



アーティストのケイシー・マカファティ(Casey McCafferty)によるユニークウッドスカルプチャーを取り入れた新しい店内は、ブランドのクラフトマンシップへのコミットメントを視覚的に表現している。



なお、リニューアルオープンに際し、モデルの谷まりあさん、馬場ふみかさん、柳俊太郎さんらセレブリティも来店した。



■「バーバリー 六本木ヒルズ」



住所:東京都港区六本木6-12-2六本木ヒルズ六本木けやき坂通り1階



営業時間:11:00~20:00 ※金土・祝前日は21:00まで



■「バーバリー」公式サイト