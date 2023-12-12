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NY外為：ドル高止まり、米10年債入札も低調
記事提供元：フィスコ
*03:24JST NY外為：ドル高止まり、米10年債入札も低調
米財務省は370億ドル規模の10年債入札を実施した。最高落札利回りは4.296％と、過去6回入札平均の4.178％を上回った。テイルはプラス1.4BPS。応札倍率は2.53倍と過去6回入札の2.49倍を上回り需要は強かった。外国中銀や大手機関投資家を含む間接入札者の比率は63.8％。過去6回入札平均の66.4％を下回った。
テイルが高く、結果が低調との判断で米国債は続落。10年債利回りは4.2875％まで上昇した。ドル買いも継続。ドル・円は146円35－40銭で高値圏で推移した。《KY》
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