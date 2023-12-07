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NY原油：大幅安で69.38ドル、節目の70ドルを下回る
記事提供元：フィスコ
*07:39JST NY原油：大幅安で69.38ドル、節目の70ドルを下回る
NY原油先物1月限は大幅安（NYMEX原油1月限終値：69.38 ↓2.94）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物1月限は、前営業日比－2.94ドルの69.38ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは69.11ドル-72.60ドル。アジア市場で72.60ドルまで買われたが、供給不安は緩和されており、米国市場の後半にかけて節目の70ドルを下回った。通常取引終了後の時間外取引では主に69ドル台で推移。《CS》
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