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トレジャーファクトリー、12月はグループで5店舗を新規オープン

2023年12月4日 17:05

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記事提供元：日本インタビュ新聞社

■これによりグループ店舗数は271店舗に

　トレジャー・ファクトリー<3093>(東証プライム)グループは、2023年12月に以下の5店舗を新規オープンする。これにより、グループ店舗数は271店舗になる(2023年12月末時点)。

◆トレファクスタイル東大宮店 (服飾専門リユースショップ)12月13日(水) 〒337-0051 埼玉県さいたま市見沼区東大宮5-35-1、ロマーナ弐番館1階

◆トレファクスタイル長久手店 (服飾専門リユースショップ)12月16日(土) 〒480-1167 愛知県長久手市仲田702

◆トレファクマーケット久喜店 (インテリア・家電専門リユースショップ)12月16日(土) 〒346-0002 埼玉県久喜市野久喜871-26、パークタウンショッピングセンター1階

◆ピックアップ静岡清水店(直営) (総合リユースショップ:グループ会社)12月16日(土) 〒424-0842 静岡県静岡市清水区春日1-8-30

◆トレジャーファクトリーラマ9店 <正式表記:Treasure　Factory　Rama　9　Store> (総合リユースショップ:グループ会社)12月15日(金) タイ、バンコク、ラマ9ロード The　Shoppes　at　Belle,　Room　BG046, 1st　Floor,131/1,141/1,　Rama　9　Road, Huai　Khwang,Bangkok　10310　THAILAND (HC)(情報提供:日本インタビュ新聞社・Media-IR 株式投資情報編集部)

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※この記事は日本インタビュ新聞社＝Ｍｅｄｉａ－ＩＲより提供を受けて配信しています。

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