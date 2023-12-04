関連記事
トレジャーファクトリー、12月はグループで5店舗を新規オープン
■これによりグループ店舗数は271店舗に
トレジャー・ファクトリー<3093>(東証プライム)グループは、2023年12月に以下の5店舗を新規オープンする。これにより、グループ店舗数は271店舗になる(2023年12月末時点)。
◆トレファクスタイル東大宮店 (服飾専門リユースショップ)12月13日(水) 〒337-0051 埼玉県さいたま市見沼区東大宮5-35-1、ロマーナ弐番館1階
◆トレファクスタイル長久手店 (服飾専門リユースショップ)12月16日(土) 〒480-1167 愛知県長久手市仲田702
◆トレファクマーケット久喜店 (インテリア・家電専門リユースショップ)12月16日(土) 〒346-0002 埼玉県久喜市野久喜871-26、パークタウンショッピングセンター1階
◆ピックアップ静岡清水店(直営) (総合リユースショップ:グループ会社)12月16日(土) 〒424-0842 静岡県静岡市清水区春日1-8-30
◆トレジャーファクトリーラマ9店 <正式表記:Treasure Factory Rama 9 Store> (総合リユースショップ:グループ会社)12月15日(金) タイ、バンコク、ラマ9ロード The Shoppes at Belle, Room BG046, 1st Floor,131/1,141/1, Rama 9 Road, Huai Khwang,Bangkok 10310 THAILAND (HC)(情報提供:日本インタビュ新聞社・Media-IR 株式投資情報編集部)
【関連記事・情報】
・【株式市場特集】グロース市場のバリュー株を探せ！業績上方修正、高配当、時価総額上位の割安銘柄を厳選（2023/11/13）
・【株式市場特集】株高方程式を解く！業績相場で狙うべきフルセット銘柄の条件とは？（2023/11/06）
・【株式市場特集】半導体・ＥＶ関連で業績修正ラッシュ！超純水装置株とギガキャスト株が目玉に（2023/10/30）
・【株式市場特集】金先物価格が２０００ドル大台攻防、産金株とリユース株で二刀流投資を狙う（2023/10/23）
※この記事は日本インタビュ新聞社＝Ｍｅｄｉａ－ＩＲより提供を受けて配信しています。
スポンサードリンク
スポンサードリンク
- マーチャント・バンカーズが事業用賃貸マンションを取得、年間家賃収入9.7億円体制となり、目標の「10億円」まであと1～2物件程度に 12/ 4 16:42
- TWOSTONE&Sons エンジニアと企業をマッチングするMidworks、名古屋でサービス提供開始 12/ 4 16:38
- TWOSTONE&Sons エンジニアと企業をマッチングするMidworks、福岡でサービス提供開始 12/ 4 16:34
- 【株式市場】日経平均は200円安、後場は材料株など個別に物色され盛り上がりに欠ける 12/ 4 16:32
- TWOSTONE&Sons 上場維持基準の適合に向けた計画に基づく進捗状況 12/ 4 16:27