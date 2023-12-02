*01:48JST NY外為：ドル売りに転じる、パウエルFRB議長は利上げ終了示唆、利下げは時期尚早と市場の憶測をけん制

連邦準備制度理事会（FRB）のパウエル議長はスペルマン大学での講演でインフレの改善を歓迎も依然高過ぎで、もし適切であれば追加引き締めの用意があると再表明した。ただ、リスクがより均衡するに連れ、FOMCは注意深く行動すると指摘。政策金利が景気抑制域に入ったと利上げ終了を示唆。しかし、利下げの時期を憶測するのは時期尚早と市場の利下げ予想をけん制した。

議長が利上げ終了を示唆したため米国債相場は反発。10年債利回りは4.268％まで低下した。ドルも売りに転じ、ドル・円は147円02銭まで下落し日中安値を更新。ユーロ・ドルは1.0829ドルの安値から1.0865ドルへ反発した。ポンド・ドルは1.2614ドルから1.2681ドルまで上昇した。《KY》