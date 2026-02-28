*06:52JST NY株式：NYダウは521.28ドル安、PPIや地政学的リスクの上昇を嫌気

米国株式市場は下落。ダウ平均は521.28ドル安の48977.92ドル、ナスダックは210.17ポイント安の22668.21で取引を終了した。

生産者物価指数（PPI）が予想以上の伸びとなり早期利下げ期待が後退、さらに地政学的リスク上昇を警戒し、寄り付き後、下落。人工知能（AI）過剰投資懸念が根強く半導体エヌビディア（NVDA）などハイテクが売られ、さらに、クレジット懸念も更なる重しとなり相場は続落した。トランプ大統領が記者団の質問に、イランとの協議に満足していないと応えると軍事行動などを警戒し、一段安。終日軟調に推移し、終了した。セクター別では医薬品・バイオテク、食・生活必需品小売が上昇した一方、銀行が下落。

デジタル決済会社のブロック（XYZ）はドーシー最高経営責任者（CEO）がAIなどのインテリジェンスツールが同社の事業運営を根本的に変革しているとし、従業員を全体の40％削減する計画を発表し、上昇。動画配信のネットフリックス（NFLX）はワーナー・ブラザーズ・ディスカバリー（WBD）を巡る買収合戦において、競合のメディア・娯楽会社、パラマウント・スカイダンス（PSKY）の買収修正案に合わせることを断念、契約解除による違約金が支払われたことが確認され、上昇。パラマウント・スカイダンス（PSKY）はワーナー・ブラザーズ・ディスカバリー（WBD）買収を確実とし、上昇。

ディスカウント小売のアマゾン・ドット・コム（AMZN）は生成AI開発を手掛けるスタートアップ、オープンAIに500億ドル出資することで、様々なサービスにアクセスが可能となる戦略的パートナーシップを同社と締結し、買われた。PCメーカーのデル・テクノロジー（DELL）はAIサーバーの売り上げ見通しが好感され、続伸。銀行のJPモルガン（JPM）や金融のゴールドマンサックス（GS）はインフレが高止まりしていることやクレジット懸念にそれぞれ売られた。

トランプ大統領は記者団に、イランとの核協議に関し満足していないと述べたが、軍事行動に関してはまだ決定していないと述べた。



（Horiko Capital Management LLC）《YY》