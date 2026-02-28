*08:07JST 米国株式市場は下落、PPIや地政学的リスクの上昇を嫌気

「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（27日）

FEB27

Ｏ 58670（ドル建て）

Ｈ 59435

Ｌ 58200

Ｃ 58715 大証比-385（イブニング比+75）

Vol 5168



FEB27

Ｏ 58635（円建て）

Ｈ 59415

Ｌ 58175

Ｃ 58685 大証比-415（イブニング比+45）

Vol 21377

「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（27日）

ADR市場では、対東証比較（1ドル156.00円換算）で、アイシン精機＜7203＞、みず

ほFG＜8316＞、富士通＜6702＞などが下落し、全般売り優勢。

コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値

比

7203 (TM.N) アイシン精機 16.90 0.00 2636 -143.

5

8306 (MUFG.N) 三井住友トラHD 7.01 -0.10 5468 -1

5

8035 (TOELY) 住友商事 42.51 0.96 6632 -3

1

6758 (SONY.N) TDK 15.51 -0.03 2420 -4.

5

9432 (NTTYY) KDDI 17.03 -0.09 2657 -1

4

8058 (MTSUY) ユニ・チャーム 3.48 -0.03 1086 16.

5

6501 (HTHIY) 日立製作所 33.27 0.07 5190 -3

6

9983 (FRCOY) ソフトバンクG 13.06 -0.06 4075 -1

4

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 2.29 4808 10

3

4063 (SHECY) 信越化学工業 19.65 0.54 6131 -3

7

8001 (ITOCY) 丸紅 379.35 -5.39 5918 -9

0

8316 (SMFG.N) みずほFG 8.87 -0.14 6919 -23

2

8031 (MITSY) 東京エレク 141.31 -1.21 44089 7

9

6098 (RCRUY) リクルートHD 9.00 0.00 7020 15

4

4568 (DSNKY) 第一三共 19.51 -0.09 3044 -2

0

9433 (KDDIY) 関西電力 8.76 0.00 2733 -9

0

7974 (NTDOY) 伊藤忠商事 14.42 0.15 1125 -114

5

8766 (TKOMY) 三井不動産 40.20 -0.50 2090 -16.

5

7267 (HMC.N) スズキ 60.37 1.01 2354 -16.

5

2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 19.08 -0.25 5953 -3

4

6902 (DNZOY) ファナック 22.56 0.15 7039 -7

4

4519 (CHGCY) 中外製薬 33.61 0.61 10486 3

1

4661 (OLCLY) オリエンランド 17.95 -0.11 2800 -1

6

8411 (MFG.N) オリックス 35.55 -0.04 5546

3

6367 (DKILY) ダイキン工業 12.68 0.11 19781 -13

4

4502 (TAK.N) 武田薬品工業 18.75 0.22 5850 3

1

7741 (HOCPY) キヤノン 30.29 -0.13 4725 -3

7

6503 (MIELY) 三菱電機 76.19 0.39 5943 -4

8

6981 (MRAAY) 日東電工 23.21 0.14 3621 -1

6

7751 (CAJPY) 任天堂 14.10 -0.07 8798 -19

7

6273 (SMCAY) SMC 23.94 -0.21 74693 -72

7

7182 (JPPTY) 日産自動車 5.44 0.04 424 -9.

2

6146 (DSCSY) ディスコ 48.30 -1.50 75348 -15

2

3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 14.02 -0.05 2187 -8.

5

8053 (SSUMY) 三菱商事 33.84 0.71 5279 -1

1

6702 (FJTSY) 富士通 22.12 -0.73 3451 -13

7

6201 (TYIDY) 豊田自動織機 129.50 17.90 20202 -2

8

5108 (BRDCY) ブリヂストン 12.01 0.00 3747 -4

9

6178 (JPPHY) 日本郵政 13.68 0.38 2134 9

8

8002 (MARUY) 三井物産 750.54 13.00 5854 -1

8

6723 (RNECY) ルネサス 9.42 0.18 2939 -3

0

6954 (FANUY) 京セラ 17.69 0.01 2760 -3.

5

8725 (MSADY) 第一生命HD 20.39 -0.05 1590 -2

1

8801 (MTSFY) 三菱地所 33.61 -0.48 5243 -3

5

6301 (KMTUY) 小松製作所 48.08 -0.56 7500 -3

3

4901 (FUJIY) 富士フイルム 10.26 0.06 3201 -4

3

6594 (NJDCY) 日本電産 3.89 -0.21 2427 -3

5

6857 (ATEYY) シスメックス 9.38 0.38 1463 -

9

4543 (TRUMY) テルモ 13.46 0.38 2100 -1

0

8591 (IX.N) 大和証券G本社 10.51 0.08 1640 -

6

（時価総額上位50位、1ドル156円換

算）



「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（27日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

8802 (MITEY) 住友不動産 18.00 5616 328 6.2

0

6178 (JPPHY) 日本郵政 13.68 2134 98 4.8

1

5020 (JXHLY) ENEOS 19.69 1536 48 3.2

3

6098 (RCRUY) リクルートHD 9.00 7020 154 2.2

4

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 4808 103 2.1

9

「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（27日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

7203 (TM.N) アイシン精機 16.90 2636 -143.5 -5.1

6

6702 (FJTSY) 富士通 22.12 3451 -137 -3.8

2

8601 (DSEEY) 野村HD 9.00 1404 -48.5 -3.3

4

8316 (SMFG.N) みずほFG 8.87 6919 -232 -3.2

4



「米国株式市場概況」（27日）

ＮＹＤＯＷ

終値：48977.92 前日比：-521.28

始値：49253.57 高値：49253.57 安値：48678.78

年初来高値：50188.14 年初来安値：37645.59

前年最高値：45014.04 前年最安値：37266.67

Ｎａｓｄａｑ

終値：22668.21 前日比：-210.17

始値：22615.43 高値：22735.78 安値：22538.30

年初来高値：23958.47 年初来安値：15267.91

前年最高値：20173.89 前年最安値：14510.30

Ｓ＆Ｐ５００

終値：6878.88 前日比：-29.98

始値：6856.54 高値：6882.96 安値：6831.74

年初来高値：6978.60 年初来安値：4982.77

前年最高値：4783.35 前年最安値：3808.10

米30年国債 4.613％ 米10年国債 3.941％

米国株式市場は下落。ダウ平均は521.28ドル安の48977.92ドル、ナスダックは210.1

7ポイント安の22668.21で取引を終了した。

生産者物価指数（PPI）が予想以上の伸びとなり早期利下げ期待が後退、さらに地政

学的リスク上昇を警戒し、寄り付き後、下落。人工知能（AI）過剰投資懸念が根強

く半導体エヌビディア（NVDA）などハイテクが売られ、さらに、クレジット懸念も

更なる重しとなり相場は続落した。トランプ大統領が記者団の質問に、イランとの

協議に満足していないと応えると軍事行動などを警戒し、一段安。終日軟調に推移

し、終了した。セクター別では医薬品・バイオテク、食・生活必需品小売が上昇し

た一方、銀行が下落。

デジタル決済会社のブロック（XYZ）はドーシー最高経営責任者（CEO）がAIなどの

インテリジェンスツールが同社の事業運営を根本的に変革しているとし、従業員を

全体の40％削減する計画を発表し、上昇。動画配信のネットフリックス（NFLX）は

ワーナー・ブラザーズ・ディスカバリー（WBD）を巡る買収合戦において、競合のメ

ディア・娯楽会社、パラマウント・スカイダンス（PSKY）の買収修正案に合わせる

ことを断念、契約解除による違約金が支払われたことが確認され、上昇。パラマウ

ント・スカイダンス（PSKY）はワーナー・ブラザーズ・ディスカバリー（WBD）買収

を確実とし、上昇。

ディスカウント小売のアマゾン・ドット・コム（AMZN）は生成AI開発を手掛けるス

タートアップ、オープンAIに500億ドル出資することで、様々なサービスにアクセス

が可能となる戦略的パートナーシップを同社と締結し、買われた。PCメーカーのデ

ル・テクノロジー（DELL）はAIサーバーの売り上げ見通しが好感され、続伸。銀行

のJPモルガン（JPM）や金融のゴールドマンサックス（GS）はインフレが高止まりし

ていることやクレジット懸念にそれぞれ売られた。

トランプ大統領は記者団に、イランとの核協議に関し満足していないと述べたが、

軍事行動に関してはまだ決定していないと述べた。



（Horiko Capital Management LLC）《YY》