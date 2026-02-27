*07:16JST 26日の米国市場ダイジェスト：米国株式市場はまちまち、半導体が重し

■NY株式：米国株式市場はまちまち、半導体が重し

米国株式市場はまちまち。ダウ平均は17.05ドル高の49499.20ドル、ナスダックは273.70ポイント安の22878.38で取引を終了した。

半導体エヌビディア（NVDA）の下落が重しとなり、寄り付き後、まちまち。対イラン核協議への警戒感にダウは一時下落したもののセクター入れ替えも見られ底堅く推移し、終盤にかけて、両国協議の仲介をしたオマーンやトランプ政権の高官が協議の進展に言及したためプラス圏を維持し終了した。ナスダックはハイテクが引き続き冴えず終日軟調に推移し、まちまちで終了。セクター別では商業・専門サービスや運輸が上昇した一方、半導体・同製造装置が下落した。

食品会社のJMスマッカー（SJM）は物言う株主のエリオット・インベストメント・マネジメントとの合意に基づき、新たに2人の取締役が加わったと発表し、上昇。栄養ドリンクなどを提供するセルシウス・ホールディングス（CELH）は第4四半期決算で売上が2桁増となり、上昇。ハンバーガーショップ・チェーンのシェイクシャック（SHAK）は第1四半期の既存店売上増加予想が好感され、上昇。処方眼鏡やコンタクトレンズを扱うワービー・パーカー（WRBY）は上場以来初の黒字を計上、自社株買い計画やAI製品の販売計画が好感され、上昇した。メディア・娯楽会社のパラマウント・スカイダンスは（PSKY）は動画配信パラマウントプラスの加入者の増加が好感され、上昇。クラウドソリューション提供のニュータニックス（NTNX）は半導体アドバンスト・マイクロ・デバイセズ（AMD）が同社に1.5億ドル出資し、AIで協業することで合意し、上昇。オンライン決済のペイパル（PYPL）は、フィンテックのストライプによる同社買収を協議していないことを明らかにし、下落。半導体エヌビディア（NVDA）は第4四半期決算で過去最高の収益を記録したものの空売り投資家で知られるベリー氏の警告に加え、供給制約や需要の持続性への懸念に売りに転じた。

PCメーカーのデル・テクノロジー（DELL）は取引終了後に第4四半期決算を発表。調整後の1株当たり利益や第1四半期見通しが予想を上回ったほか、年間配当増額や自社株買いプログラム拡大計画を発表し、時間外取引で買われている。



（Horiko Capital Management LLC）

■NY為替：労働市場は底堅い＆米イラン緊張で原油高

26日のニューヨーク外為市場でドル・円は155円83銭へ弱含んだのち156円43銭まで上昇し、156円06銭で引けた。先週分新規失業保険申請件数が予想を下回り労働市場の底堅さを示したほか、2月カンザスシティ連銀製造業活動が予想を上回ったためドル買いが優勢となった。米イラン核協議を睨んだ原油動向もドル買い・円売りにつながったと見られる。

ユーロ・ドルは1.1816ドルから1.1774ドルまで下落し、1.1801ドルで引けた。ユー

ロ・円は184円42銭から183円83銭へ下落。リスク回避の円買いが強まった。ポン

ド・ドルは1.3555ドルから、1.3445ドルまで下落した。

■NY原油：弱含み、米国とイランの核協議は継続

26日のNY原油先物4月限は弱含み。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物4月限は、前営業日比－0.21ドル（－0.32％）の65.21ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは63.60－66.71ドル。米国とイランの核協議は継続することから、米国市場の序盤にかけて63.60ドルまで下落したが、イラン攻撃の可能性は消えていないため、まもなく反転し、66.71ドルまで戻した。イラン国内最大の製油所付近で大規模な火災が発生したとの報道も買い材料となった。通常取引終了後の時間外取引では65ドル台で推移。

■主要米国企業の終値

銘柄名⇒終値⇒前日比（騰落率）

バンクオブアメリカ（BAC） 52.30ドル +0.61ドル（+1.18％）

モルガン・スタンレー（MS） 177.49ドル +3.76ドル（+2.16％）

ゴールドマン・サックス（GS）929.00ドル +7.62ドル（+0.82％）

インテル（INTC） 45.46ドル -1.42ドル（-3.02％）

アップル（AAPL） 272.95ドル -1.28ドル（-0.46％）

アルファベット（GOOG） 307.15ドル -5.88ドル（-1.87％）

メタ（META） 657.01ドル +3.32ドル（+0.50％）

キャタピラー（CAT） 752.93ドル -13.68ドル（-1.78％）

アルコア（AA） 63.47ドル -1.43ドル（-2.20％）

ウォルマート（WMT） 124.42ドル -1.33ドル（-1.05％）《YY》