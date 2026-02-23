関連記事
「株式」ADR日本株ランキング～やや買い優勢、シカゴは大阪日中比305円高の57145円
*08:14JST 「株式」ADR日本株ランキング～やや買い優勢、シカゴは大阪日中比305円高の57145円
ADR（米国預託証券）の日本株は、対東証比較（1ドル155.02円換算）で、日立製作所＜6501＞、オリックス＜8411＞、日本郵政＜6178＞などが上昇し、やや買い優勢。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比305円高の57145円。
米国株式市場は反発。ダウ平均は230.81ドル高の49625.97ドル、ナスダックは203.34ポイント高の22886.07で取引を終了した。個人消費支出（PCE）コア価格指数が加速、10－12月期国内総生産（GDP）の伸びが予想を下回り、スタグフレーション懸念に寄り付き後、下落。その後、最高裁がトランプ政権の相互関税策を巡り「無効」と判断したため、小売や住宅セクターなどを中心に買戻しに拍車がかかり、相場は上昇に転じた。トランプ大統領は会見で、別の通商法をもとに全世界に10％追加関税を課すと発表したほか、多くの通商協定がそのまま残り、その他は、代替のものとなると明確化し失速する局面も見られたものの、少なくとも不透明感が払しょくしたことが好感され、終日買われ、終了。
20日のニューヨーク外為市場でドル・円は155円54銭へ上昇後、154円72銭まで反落し、155円03銭で引けた。米12月個人消費支出（PCE）コア価格指数が予想以上に加速したため、利下げ観測の後退にドル買いが優勢となった。同時に10-12月期国内総生産（GDP）速報値が前期から予想以上に鈍化したためドル買いが後退。さらに、最高裁がトランプ政権の国際緊急経済権限法（IEEPA）根拠とする相互関税を「無効」と判断したため、政権がすでに徴収済みの1700億ドル近くの払い戻しを求められる可能性やインフレ鈍化の思惑にドル売りに転じた。ユーロ・ドルは1.1755ドルから1.1807ドルへ上昇し、1.1785ドルで引けた。
20日のNY原油先物4月限は続伸。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物4月限は、前営業日比＋0.08ドル（＋0.12％）の66.48ドルで通常取引を終了した。
「ADR上昇率上位5銘柄」（20日）
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比
（％）
6178 (JPPHY) 日本郵政 14.45 2240 228 11.3
3
6273 (SMCAY) SMC 24.12 74782 1902 2.6
1
7201 (NSANY) トヨタ自動車 239.60 3714 79 2.1
7
8267 (AONNY) 三菱UFJFG 19.36 3001 59 2.0
1
8053 (SSUMY) 三菱商事 32.82 5088 97 1.9
4
「ADR下落率上位5銘柄」（20日）
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比
（％）
7203 (TM.N) アイシン精機 16.90 2620 -62 -2.3
1
6594 (NJDCY) 日本電産 3.11 1928 -372 -16.1
7
8802 (MITEY) 住友不動産 14.00 4341 -703 -13.9
4
9104 (MSLOY) 川崎汽船 14.95 2318 -87.5 -3.6
4
■そのたADR（20日）
7203 (TM.N) アイシン精機 16.90 0.40 2620 -6
2
8306 (MUFG.N) 三井住友トラHD 7.16 -0.23 5550 6
6
8035 (TOELY) 住友商事 41.32 -1.41 6405 2
3
6758 (SONY.N) TDK 15.33 0.30 2376 -
4
9432 (NTTYY) KDDI 16.87 -0.07 2615 -
1
8058 (MTSUY) ユニ・チャーム 3.47 0.03 1076 1
1
6501 (HTHIY) 日立製作所 32.29 0.24 5006 7
6
9983 (FRCOY) ソフトバンクG 13.86 -0.45 4297 -3
2
9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 1.10 4778 7
3
4063 (SHECY) 信越化学工業 18.65 0.26 5782 3
2
8001 (ITOCY) 丸紅 369.79 -2.23 5732 2
2
8316 (SMFG.N) みずほFG 9.35 0.03 7247 7
2
8031 (MITSY) 東京エレク 143.24 0.92 44410 45
0
6098 (RCRUY) リクルートHD 8.00 0.00 6201 -8
3
4568 (DSNKY) 第一三共 18.88 0.05 2927 8.
5
9433 (KDDIY) 関西電力 8.69 0.00 2694 1
2
7974 (NTDOY) 伊藤忠商事 14.21 -0.34 1101 -1091.
5
8766 (TKOMY) 三井不動産 40.40 0.00 2088
2
7267 (HMC.N) スズキ 59.58 -1.77 2309 1
5
2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 19.05 -0.11 5906 1
3
6902 (DNZOY) ファナック 20.80 -0.01 6449 2
8
4519 (CHGCY) 中外製薬 32.11 1.36 9955 2
5
4661 (OLCLY) オリエンランド 17.52 -0.19 2716 5.
5
8411 (MFG.N) オリックス 35.34 -0.67 5478 6
8
6367 (DKILY) ダイキン工業 12.77 -0.03 19796 6
6
4502 (TAK.N) 武田薬品工業 18.66 0.00 5785 -
5
7741 (HOCPY) キヤノン 30.28 0.01 4694
9
6503 (MIELY) 三菱電機 76.03 2.73 5893 4
3
6981 (MRAAY) 日東電工 23.46 0.35 3637 1
3
7751 (CAJPY) 任天堂 13.98 0.13 8669 8
2
6273 (SMCAY) SMC 24.12 1.02 74782 190
2
7182 (JPPTY) 日産自動車 5.72 0.05 443 -
2
6146 (DSCSY) ディスコ 48.50 1.30 75185 112
5
3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 14.23 -0.43 2206 1
5
8053 (SSUMY) 三菱商事 32.82 -0.01 5088 9
7
6702 (FJTSY) 富士通 23.60 -0.15 3658 2
8
6201 (TYIDY) 豊田自動織機 129.82 18.22 20125 -7
5
5108 (BRDCY) ブリヂストン 11.68 -0.17 3621
1
6178 (JPPHY) 日本郵政 14.45 1.49 2240 22
8
8002 (MARUY) 三井物産 713.96 -1.72 5534 2
9
6723 (RNECY) ルネサス 9.37 -0.23 2905 -
3
6954 (FANUY) 京セラ 17.26 0.21 2676 19.
5
8725 (MSADY) 第一生命HD 20.15 -0.09 1562
0
8801 (MTSFY) 三菱地所 32.84 0.01 5091
2
6301 (KMTUY) 小松製作所 48.81 -0.36 7567 2
6
4901 (FUJIY) 富士フイルム 9.65 -0.09 2992 -
8
6594 (NJDCY) 日本電産 3.11 -0.89 1928 -37
2
6857 (ATEYY) シスメックス 8.60 0.11 1333 -5.
5
4543 (TRUMY) テルモ 12.66 -0.10 1963
1
8591 (IX.N) 大和証券G本社 10.28 -0.09 1594 1.
5
（時価総額上位50位、1ドル155.02円換算）《AN》
