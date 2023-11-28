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前日に動いた銘柄 part2 大正薬HD、ホーブ、日本山村硝子など

2023年11月28日 07:32

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記事提供元：フィスコ

*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2 大正薬HD、ホーブ、日本山村硝子など
銘柄名<コード>27日終値⇒前日比
エイチ・アイ・エス＜9603＞ 1711 -54
中国での呼吸器疾患増加など警戒視も。

関西ペイント＜4613＞ 2306.5 -41
特に材料見当たらないが日本ペイントなども軟調。

商船三井＜9104＞ 4158 +81
バルチック指数の上昇が買い手掛かりに。

大正薬HD＜4581＞ 6545 +1000
MBOの実施を発表でTOB価格にサヤ寄せ。

ANAP＜3189＞ 311 +80
事業再生ADRの債権者会議が27日開催予定で。

ホーブ＜1382＞ 2768 +500
時価総額小さく仕手化しやすい傾向にはあり。

図研エルミック＜4770＞ 338 +47
自動運転関連の中小型株として関心が向かう。

日本エマージェンシーアシスタンス＜6063＞ 900 +120
先週末に発表の主要株主異動が材料視される。

日本金属＜5491＞ 919 +95
本社ビル売却による特別利益で今期最終黒字に。

日本山村硝子＜5210＞ 1510 +193
持分法適用会社の譲渡発表を好材料視。

ユークス＜4334＞ 765 -150
業績下方修正で一転最終赤字見通しに。

ファインシンター＜5994＞ 1108 -85
先週末の大幅下落に追随売り。

ショクブン＜9969＞ 325 -5
不二家との業務提携で先週末に急騰の反動。

ミナトHD＜6862＞ 1380 -30
台湾社との資本業務提携を期待材料視で先週末は大幅高。

弁護士コム＜6027＞ 4430 +150
栃木県鹿沼市が契約マネジメントプラットフォーム「クラウドサイン」導入。

マイクロ波化学＜9227＞ 1460 +61
中堅上場企業対象の調査で「研究開発費比率1位」報道。

NPC＜6255＞ 841 +31
10月18日につけた年初来高値を上回り先高期待高まる。

NANO MRNA＜4571＞ 235 -24
前週末まで5日続伸で目先達成感意識。

HCH＜7361＞ 2526 +92
200日線を明確に上回り先高期待高まる。

スマレジ＜4431＞ 2985 -155
25日線を明確に下回り手仕舞い売り急ぐ動きも。

オキサイド<6521> 3510 +455
韓国光技術院と光学部品の技術開発連携で基本合意書締結。

ハウテレビジョン<7064> 3685 +170
200日線上回り先高期待高まる。

スパイダープラス<4192> 630 -30
200日線が上値抵抗線として作用。

クリアル<2998> 4730 +700
75日線に絡み始め本格反騰機運高まる。《CS》

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