*07:38JST NY原油：大幅安で73.09ドル、需要減少や供給増を想定した売りが強まる

NY原油先物1月限は大幅安（NYMEX原油1月限終値：73.09 ↓3.70）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物12月限は、前営業日比－3.70ドルの73.09ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは72.37ドル-76.80ドル。ロンドン市場で76.80ドルまで戻したが、米国市場では需要減少や供給増を想定した売りが強まり、7月上旬以来となる72.37ドルまで下落した。通常取引終了後の時間外取引では主に73ドル台で推移。《CS》