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ヘッドウォーター　ストップ高、レッドハットのパートナーに認定、売上高予想修正も引き続き材料視／新興市場スナップショット

2023年11月16日 12:49

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記事提供元：フィスコ

*12:49JST <4011> ヘッドウォーター 9350 +1500
ストップ高。オープンソース・ソリューションプロバイダーのレッドハット（東京都渋谷区）のRed Hat Ready Businessパートナーに認定されたと発表している。レッドハットのテクニカル・サポートや教育・トレーニング・プログラムを利用できるようになる。14日に23年12月期売上高予想を従来の21.09億円から23.20億円に上方修正（営業利益予想は1.20億円で据え置き）したことも引き続き買い材料視されているようだ。《ST》

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