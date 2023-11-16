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NY原油：下落で76.66ドル、時間外取引で一時76.31ドルまで値下がり
記事提供元：フィスコ
*07:41JST NY原油：下落で76.66ドル、時間外取引で一時76.31ドルまで値下がり
NY原油先物12月限は下落（NYMEX原油12月限終値：76.66 ↓1.60）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物12月限は、前営業日比-1.60ドルの76.66ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは76.31ドル-78.77ドル。アジア市場で78.77ドルまで買われたが、米長期金利の反発を意識した売りが入ったことで反落。需要減少の懸念はないものの、米国市場の後半にかけて売りが優勢となった。通常取引終了後の時間外取引で一時76.31ドルまで値下がり。《CS》
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