*07:41JST NY原油：下落で76.66ドル、時間外取引で一時76.31ドルまで値下がり

NY原油先物12月限は下落（NYMEX原油12月限終値：76.66 ↓1.60）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物12月限は、前営業日比-1.60ドルの76.66ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは76.31ドル-78.77ドル。アジア市場で78.77ドルまで買われたが、米長期金利の反発を意識した売りが入ったことで反落。需要減少の懸念はないものの、米国市場の後半にかけて売りが優勢となった。通常取引終了後の時間外取引で一時76.31ドルまで値下がり。《CS》