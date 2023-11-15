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出来高変化率ランキング（14時台）～Chatwork、コプロHDがランクイン
*14:59JST 出来高変化率ランキング（14時台）～Chatwork、コプロHDがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較する
ことで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [11月15日 14:33 現在]
（直近5日平均出来高比較）
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
＜2524＞ NZAM TPX 24630 1997.274 344.46% 0.0097%
＜1456＞ iF225ベア 946053 116197.738 330.82% -0.0259%
＜4481＞ ベース 373500 105928.8 291.38% -0.1134%
＜4448＞ Chatwork 2849200 131333.28 287.65% -0.0749%
＜7059＞ コプロHD 812500 90842.84 286.10% 0.2312%
＜2842＞ iFナ100ベ 77834 137565.073 281.87% -0.0229%
＜3245＞ ディア・ライフ 1490200 106121.74 274.30% 0.1316%
＜4932＞ アルマード 406200 45207.56 270.43% 0.0749%
＜3010＞ ポラリスHD 4943300 67070.4 269.03% 0.1733%
＜7048＞ ベルトラ 1927000 100926.3 267.12% 0.161%
＜3486＞ グローバルリンク 718100 162442.14 264.32% 0.2446%
＜3391＞ ツルハHD 1802400 2201849.9 257.75% 0.2051%
＜6960＞ フクダ電 65800 47647.2 253.95% 0.0894%
＜2652＞ マンダラケ 525700 98125.82 246.77% 0.2054%
＜4588＞ オンコリス 1186500 87323.3 246.07% -0.0161%
＜3979＞ うるる 252700 80034 240.99% 0.1171%
＜9327＞ イー・ロジット 1669900 172539.3 237.47% 0.1363%
＜3983＞ オロ 315700 98945.74 237.03% 0.1566%
＜7839＞ SHOEI 3094800 801778.94 235.08% -0.0819%
＜2158＞ FRONTEO 1207400 100779.24 230.50% 0.1069%
<9165> クオルテック 306200 66691.42 226.02% -0.2045%
<2243> GX半導 413466 72063.424 225.26% 0.0285%
<3963> シンクロフード 1137000 104091.68 225.24% 0.0257%
<2160> ジーエヌアイ 9770600 3306007.44 223.47% 0.1663%
<1369> One225 8225 78330.684 222.69% 0.0217%
<6094> フリークＨＤ 513700 68743.06 221.07% 0.1171%
<6794> フォスタ電 1038300 163526.02 220.85% 0.1674%
<4391> ロジザード 211000 41340.4 217.16% 0.1482%
<5244> jig．jp 3225800 151759 215.17% -0.0207%
<4258> 網屋 137300 46374.8 214.69% 0.1338%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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