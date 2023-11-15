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出来高変化率ランキング（14時台）～Chatwork、コプロHDがランクイン

2023年11月15日 14:59

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記事提供元：フィスコ

*14:59JST 出来高変化率ランキング（14時台）～Chatwork、コプロHDがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較する
ことで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位 [11月15日　14:33　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

＜2524＞ NZAM　TPX　　　　　24630　　1997.274　344.46% 0.0097%
＜1456＞ iF225ベア　　　　　946053　116197.738　 330.82% -0.0259%
＜4481＞ ベース　　　　　　373500　　105928.8　 291.38% -0.1134%
＜4448＞ Chatwork　　　　　2849200　131333.28　 287.65% -0.0749%
＜7059＞ コプロHD　　　　　812500　90842.84　 286.10% 0.2312%
＜2842＞ iFナ100ベ　　　　　77834　137565.073　 281.87% -0.0229%
＜3245＞ ディア・ライフ　　　1490200　106121.74　274.30% 0.1316%
＜4932＞ アルマード　　　　　406200　45207.56　 270.43% 0.0749%
＜3010＞ ポラリスHD　　　　　4943300　67070.4　 269.03% 0.1733%
＜7048＞ ベルトラ　　　　　　1927000　100926.3　 267.12% 0.161%
＜3486＞ グローバルリンク　　718100　162442.14　 264.32% 0.2446%
＜3391＞ ツルハHD　　　　　1802400　2201849.9　 257.75% 0.2051%
＜6960＞ フクダ電　　　　　　65800　47647.2　 253.95% 0.0894%
＜2652＞ マンダラケ　　　　　525700　98125.82　 246.77% 0.2054%
＜4588＞ オンコリス　　　　　1186500　87323.3　 246.07% -0.0161%
＜3979＞ うるる　　　　　　　252700　80034　 240.99% 0.1171%
＜9327＞ イー・ロジット　　　1669900　172539.3　 237.47% 0.1363%
＜3983＞ オロ　　　　　　　　315700　98945.74　 237.03% 0.1566%
＜7839＞ SHOEI　　　　 　3094800　801778.94　 235.08% -0.0819%
＜2158＞ FRONTEO　　 　1207400　100779.24　 230.50% 0.1069%
<9165> クオルテック　　　306200　66691.42　 226.02% -0.2045%
<2243> GX半導　　　　　　413466　72063.424　 225.26% 0.0285%
<3963> シンクロフード　　　1137000　104091.68　225.24% 0.0257%
<2160> ジーエヌアイ　　　9770600　3306007.44　223.47%　0.1663%
<1369> One225　　　 　8225 　78330.684　 222.69% 0.0217%
<6094> フリークＨＤ　　513700　68743.06　 221.07% 0.1171%
<6794> フォスタ電　　　　1038300　163526.02　 220.85% 0.1674%
<4391> ロジザード　　　　211000　41340.4　 217.16% 0.1482%
<5244> jig．jp　　　 　3225800　151759　 215.17% -0.0207%
<4258> 網屋　　　　　　　137300　46374.8　 214.69% 0.1338%

（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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