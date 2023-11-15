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SERIOHD　ストップ高買い気配、センコーGHDのTOBを引き続き材料視、TOB価格にサヤ寄せ／新興市場スナップショット

2023年11月15日 12:50

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記事提供元：フィスコ

*12:50JST <6567> SERIOHD 850 カ -
ストップ高買い気配。センコーグループホールディングス＜9069＞が株式公開買い付け（TOB）を実施すると13日に発表しており、引き続き買い材料視されている。TOB価格は第1回が625円、第2回が877円。TOB期間は第1回が14日から12月12日まで、第2回が12月21日から24年2月7日まで。SERIOホールディングス株は上場廃止になる予定。14日終値は700円にとどまっており、第2回TOB価格にサヤ寄せする動きになっている。《ST》

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