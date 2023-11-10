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JDSC 大幅に続落、24年6月期第1四半期は営業赤字、組織拡大追い付かず想定下回る着地／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*10:13JST <4418> JDSC 860 -251
大幅に続落。24年6月期第1四半期（23年7-9月）の営業損益を0.50億円の赤字（単体ベースの前年同期実績は0.44億円の黒字）と発表している。旺盛な需要に対して組織拡大が追い付かず、想定を下回って着地したという。通期の営業利益予想は1.20億円で据え置いたが、メールカスタマーセンター（東京都港区）の子会社化に伴い、売上高予想は従来の24.00億円から150.00億円に引き上げた。《ST》
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