*17:19JST 9日の日本国債市場概況：債券先物は144円76銭で終了



＜円債市場＞

長期国債先物2023年12月限

寄付144円81銭 高値144円89銭 安値144円74銭 引け144円76銭

売買高総計22529枚

2年 454回 0.106％

5年 162回 0.402％

10年 372回 0.837％

20年 186回 1.538％

債券先物12月限は、144円81銭で取引を開始。原油続落などによる米金利の一段の低下を受けて買いが先行し、144円89銭まで上げた。しかし、まもなく財務省の30年債入札を前に利益確定か売りがみられ、144円74銭まで下げた。その後は30年債入札の結果は順調との見方で買われ、再び144円89銭をつけたが、引けにかけて買いは後退した。現物債の取引では、全年限が買われた。

＜米国債概況＞

2年債は4.93％、10年債は4.50％、30年債は4.64％近辺で推移。

債券利回りはやや上昇。（気配値）

＜その他外債市況・10年債＞

ドイツ国債は2.63％、英国債は4.23％、オーストラリア10年債は4.52％、NZ10年債は5.00％。（気配値）



[本日の主要政治・経済イベント]

＜海外＞

・18:00 欧州中央銀行(ECB)経済報告

・22:30 米・先週分新規失業保険申請件数（予想：21.8万件、前回：21.7万件）

・23:30 米アトランタ連銀・リッチモンド連銀両総裁座談会参加（調査データ関連）

・01:00 バーキン米リッチモンド連銀総裁討論会参加（米経済・金融政策見通し）

・02:00 Paese米セントルイス連銀暫定総裁講演（経済・金融政策）

・03:00 米財務省・30年債入札

・04:00 パウエル米FRB議長パネル討論会参加（IMF会議）

（海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間）《KK》