*08:37JST 11/2

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（31601.65、+742.80）

・NYダウは上昇（33274.58、+221.71）

・ナスダック総合指数は上昇（13061.47、+210.23）

・シカゴ日経先物は上昇（31855、大阪比+255）

・SOX指数は上昇（3290.95、+75.06）

・VIX指数は低下（16.87、-1.27）

・米長期金利は低下

・活発な自社株買い

・米国景気は拡大

・日銀は金融緩和を継続

弱気材料

・1ドル＝150.90-00円

・米原油先物は下落（80.44、-0.58）

・イスラエル情勢の緊迫化

・原発処理水をめぐる対中関係悪化

・米国の金融引き締め継続

・世界的なインフレ

・ウクライナでの戦闘長期化

留意事項

・マネタリーベース（10月）

・対外対内証券投資（先週）

・日銀営業毎旬報告（10月31日）

・10年物国債入札

・年金積立金管理運用独立行政法人（GPIF）が7-9月期運用実績公表

・総合経済対策を閣議決定

・東京電力福島第一原子力発電所の処理水海洋放出3回目

・ソフトバンクの社債型種類株<94345>が東証上場

・三菱商＜8058＞、住友商＜8053＞、川崎船＜9107＞、KDDI＜9433＞、SUBARU＜7270＞など決

算発表

・豪貿易収支（9月）

・スイス消費者物価指数（10月）

・ドイツ失業率(失業保険申請率)（10月）

・ユーロ圏製造業PMI（10月）

・マレーシア、英国の各中央銀行が政策金利発表

・米新規失業保険申請件数（先週）

・米耐久財受注（9月）

・米製造業受注（9月）

・スイスジョルダン中央銀行総裁と国際決済銀行（BIS）総支配人が講演

・アップル、INGグループ、シェル、モデルナなど決算発表

・フィリピン、ブラジル、メキシコは休場《ST》