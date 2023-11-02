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11/2の強弱材料
*08:37JST 11/2
[強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（31601.65、+742.80）
・NYダウは上昇（33274.58、+221.71）
・ナスダック総合指数は上昇（13061.47、+210.23）
・シカゴ日経先物は上昇（31855、大阪比+255）
・SOX指数は上昇（3290.95、+75.06）
・VIX指数は低下（16.87、-1.27）
・米長期金利は低下
・活発な自社株買い
・米国景気は拡大
・日銀は金融緩和を継続
弱気材料
・1ドル＝150.90-00円
・米原油先物は下落（80.44、-0.58）
・イスラエル情勢の緊迫化
・原発処理水をめぐる対中関係悪化
・米国の金融引き締め継続
・世界的なインフレ
・ウクライナでの戦闘長期化
留意事項
・マネタリーベース（10月）
・対外対内証券投資（先週）
・日銀営業毎旬報告（10月31日）
・10年物国債入札
・年金積立金管理運用独立行政法人（GPIF）が7-9月期運用実績公表
・総合経済対策を閣議決定
・東京電力福島第一原子力発電所の処理水海洋放出3回目
・ソフトバンクの社債型種類株<94345>が東証上場
・三菱商＜8058＞、住友商＜8053＞、川崎船＜9107＞、KDDI＜9433＞、SUBARU＜7270＞など決
算発表
・豪貿易収支（9月）
・スイス消費者物価指数（10月）
・ドイツ失業率(失業保険申請率)（10月）
・ユーロ圏製造業PMI（10月）
・マレーシア、英国の各中央銀行が政策金利発表
・米新規失業保険申請件数（先週）
・米耐久財受注（9月）
・米製造業受注（9月）
・スイスジョルダン中央銀行総裁と国際決済銀行（BIS）総支配人が講演
・アップル、INGグループ、シェル、モデルナなど決算発表
・フィリピン、ブラジル、メキシコは休場《ST》
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