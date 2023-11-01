関連記事
NY原油：続落で81.02ドル、時間外取引で一時81ドルを下回る
記事提供元：フィスコ
*07:42JST NY原油：続落で81.02ドル、時間外取引で一時81ドルを下回る
NY原油先物12月限は続落（NYMEX原油12月限終値：81.02 ↓1.29）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物12月限は、前営業日比－1.29ドルの81.02ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは80.74ドル-83.37ドル。米国市場の前半にかけて83.37ドルまで買われたが、ドル高を意識した売りが強まり、通常取引終了後の時間外取引で一時80.74ドルまで下げている。《CS》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
- 揺れ動く中東情勢で原油価格の行方は!? 10/31 16:35
- NY原油：反落で82.31ドル、一時82ドルを下回る 10/31 07:39
- NY原油：反発、供給不安強まる 10/28 06:36
- NY原油：反落で83.21ドル、供給不安を意識した買いは縮小 10/27 07:35
- NY原油：反発で85.39ドル、供給不安を意識した買いが入る 10/26 07:40