*07:42JST NY原油：続落で81.02ドル、時間外取引で一時81ドルを下回る

NY原油先物12月限は続落（NYMEX原油12月限終値：81.02 ↓1.29）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物12月限は、前営業日比－1.29ドルの81.02ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは80.74ドル-83.37ドル。米国市場の前半にかけて83.37ドルまで買われたが、ドル高を意識した売りが強まり、通常取引終了後の時間外取引で一時80.74ドルまで下げている。《CS》