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今日の注目スケジュール：日銀政策委員会・金融政策決定会合、欧ユーロ圏GDP速報値、欧ユーロ圏消費者物価コア指数など
*06:30JST 今日の注目スケジュール：日銀政策委員会・金融政策決定会合、欧ユーロ圏GDP速報値、欧ユーロ圏消費者物価コア指数など
＜国内＞
08:30 失業率(9月) 2.6％ 2.7％
08:30 有効求人倍率(9月) 1.30倍 1.29倍
08:50 小売売上高(9月) 0.2％ 0.2％
08:50 百貨店・スーパー売上高(9月) 6.0％
08:50 鉱工業生産指数(9月) 2.3％ -0.7％
14:00 消費者態度指数(10月) 34.9 35.2
14:00 住宅着工件数(9月) -6.4％ -9.4％
15:30 植田日銀総裁が会見
19:00 外国為替平衡操作の実施状況 (9月28日-10月27日)
日銀政策委員会・金融政策決定会合(2日目)、終了後決定内容発表 -0.10％ -0.10％
＜海外＞
10:30 中・製造業PMI(10月) 50.2 50.2
10:30 中・非製造業PMI(10月) 51.5 51.7
17:00 台湾・GDP(7-9月) 2.30％ 1.36％
17:30 香港・GDP(7-9月) 5.2％ 1.5％
19:00 欧・ユーロ圏GDP速報値(7-9月) 0.5％
19:00 欧・ユーロ圏消費者物価コア指数(10月) 4.2％ 4.5％
19:30 印・財政赤字(9月) 3723億3千万ルピー
20:30 印・インフラ産業8業種(9月) 12.1％
21:00 ブ・全国失業率(9月) 7.7％ 7.8％
21:00 南ア・貿易収支(9月) 133億ランド
21:30 米・雇用コスト指数(7-9月) 1.0％ 1.0％
22:00 米・FHFA住宅価格指数(8月) 0.8％
22:00 米・S&P/コアロジックCS20都市住宅価格指数(8月) 0.13％
22:45 米・MNIシカゴ購買部協会景気指数(10月) 44.8 44.1
23:00 米・消費者信頼感指数(10月) 100 103
米・連邦公開市場委員会(FOMC)(11月1日まで)
英・銀行ボーナス上限を撤廃
英・カンリフイングランド銀行(英中央銀行)副総裁が任期満了
伊・ビスコイタリア銀行（中央銀行)総裁が任期満了
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》
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