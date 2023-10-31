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今日の注目スケジュール：日銀政策委員会・金融政策決定会合、欧ユーロ圏GDP速報値、欧ユーロ圏消費者物価コア指数など

2023年10月31日 06:30

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記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：日銀政策委員会・金融政策決定会合、欧ユーロ圏GDP速報値、欧ユーロ圏消費者物価コア指数など
＜国内＞
08:30　失業率(9月)　2.6％　2.7％
08:30　有効求人倍率(9月)　1.30倍　1.29倍
08:50　小売売上高(9月)　0.2％　0.2％
08:50　百貨店・スーパー売上高(9月)　　6.0％
08:50　鉱工業生産指数(9月)　2.3％　-0.7％
14:00　消費者態度指数(10月)　34.9　35.2
14:00　住宅着工件数(9月)　-6.4％　-9.4％
15:30　植田日銀総裁が会見
19:00　外国為替平衡操作の実施状況 (9月28日-10月27日)


日銀政策委員会・金融政策決定会合(2日目)、終了後決定内容発表　-0.10％　-0.10％


＜海外＞
10:30　中・製造業PMI(10月)　50.2　50.2
10:30　中・非製造業PMI(10月)　51.5　51.7
17:00　台湾・GDP(7-9月)　2.30％　1.36％
17:30　香港・GDP(7-9月)　5.2％　1.5％
19:00　欧・ユーロ圏GDP速報値(7-9月)　　0.5％
19:00　欧・ユーロ圏消費者物価コア指数(10月)　4.2％　4.5％
19:30　印・財政赤字(9月)　　3723億3千万ルピー
20:30　印・インフラ産業8業種(9月)　　12.1％
21:00　ブ・全国失業率(9月)　7.7％　7.8％
21:00　南ア・貿易収支(9月)　　133億ランド
21:30　米・雇用コスト指数(7-9月)　1.0％　1.0％
22:00　米・FHFA住宅価格指数(8月)　　0.8％
22:00　米・S&P/コアロジックCS20都市住宅価格指数(8月)　　0.13％
22:45　米・MNIシカゴ購買部協会景気指数(10月)　44.8　44.1
23:00　米・消費者信頼感指数(10月)　100　103


米・連邦公開市場委員会(FOMC)(11月1日まで)

英・銀行ボーナス上限を撤廃

英・カンリフイングランド銀行(英中央銀行)副総裁が任期満了

伊・ビスコイタリア銀行（中央銀行)総裁が任期満了


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

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