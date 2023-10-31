*06:30JST 今日の注目スケジュール：日銀政策委員会・金融政策決定会合、欧ユーロ圏GDP速報値、欧ユーロ圏消費者物価コア指数など

＜国内＞

08:30 失業率(9月) 2.6％ 2.7％

08:30 有効求人倍率(9月) 1.30倍 1.29倍

08:50 小売売上高(9月) 0.2％ 0.2％

08:50 百貨店・スーパー売上高(9月) 6.0％

08:50 鉱工業生産指数(9月) 2.3％ -0.7％

14:00 消費者態度指数(10月) 34.9 35.2

14:00 住宅着工件数(9月) -6.4％ -9.4％

15:30 植田日銀総裁が会見

19:00 外国為替平衡操作の実施状況 (9月28日-10月27日)



日銀政策委員会・金融政策決定会合(2日目)、終了後決定内容発表 -0.10％ -0.10％



＜海外＞

10:30 中・製造業PMI(10月) 50.2 50.2

10:30 中・非製造業PMI(10月) 51.5 51.7

17:00 台湾・GDP(7-9月) 2.30％ 1.36％

17:30 香港・GDP(7-9月) 5.2％ 1.5％

19:00 欧・ユーロ圏GDP速報値(7-9月) 0.5％

19:00 欧・ユーロ圏消費者物価コア指数(10月) 4.2％ 4.5％

19:30 印・財政赤字(9月) 3723億3千万ルピー

20:30 印・インフラ産業8業種(9月) 12.1％

21:00 ブ・全国失業率(9月) 7.7％ 7.8％

21:00 南ア・貿易収支(9月) 133億ランド

21:30 米・雇用コスト指数(7-9月) 1.0％ 1.0％

22:00 米・FHFA住宅価格指数(8月) 0.8％

22:00 米・S&P/コアロジックCS20都市住宅価格指数(8月) 0.13％

22:45 米・MNIシカゴ購買部協会景気指数(10月) 44.8 44.1

23:00 米・消費者信頼感指数(10月) 100 103



米・連邦公開市場委員会(FOMC)(11月1日まで)

英・銀行ボーナス上限を撤廃

英・カンリフイングランド銀行(英中央銀行)副総裁が任期満了

伊・ビスコイタリア銀行（中央銀行)総裁が任期満了



注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》