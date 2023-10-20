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ＩＮＦＯＲＩＣＨ 大幅に反発、元Metaの佐々木氏が執行役員CHROに就任へ／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*12:45JST <9338> ＩＮＦＯＲＩＣＨ 3700 +210
大幅に反発。元Meta（旧Facebook社）の佐々木丈士氏が11月1日付で執行役員CHRO（Chief Human Resource Officer）に就任すると発表している。佐々木氏は15年にMetaに入社し、日本や韓国、香港などで人事戦略を担当。今年7月からINFORICHに入社していた。佐々木氏は「アジアでの人事経験、グローバルな視野、地域の特性やニーズの理解を持って、これまで以上に組織の開発に取り組む」とコメントしている。《ST》
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