スタージュエリー23年冬新作ジュエリー、“真珠×ダイヤモンド”が連なるピアス＆ハートが輝くリングなど

スタージュエリー(STAR JEWELRY)の新作ジュエリー「ウィンター/ホリデー コレクション(WINTER/HOLIDAY COLLECTION)」が、2023年10月21日(土)よりスタージュエリー店舗ほかにて発売される。なお、10月13日(金)から10月20日(金)までは、限定ジュエリーの先行販売を実施する。

2023年冬の新作ジュエリー「SEQUENCE -Tone of Love-」

2023年を通して、「SEQUENCE」をテーマに人と人との“繋がり”にフォーカスしたジュエリーを展開してきたスタージュエリー。その締めくくりとして、大切な人との“LOVE”をジュエリーの輝きとともにモダンに表現したコレクション「SEQUENCE -Tone of Love-」を、数量限定アイテムをはじめ豊富なラインナップで展開する。

“パールが音階を奏でる”ネックレス&ピアス

注目は、パールが音階を奏でるように連なる数量限定「PEARL SEQUENCE」シリーズ。グラデーションのように配した希少な国産のアコヤパールに、ドロップ型の地金によって1石ダイヤモンドを合わせ、ラグジュアリーな印象に仕上げた。型はネックレスやピアスを取り揃える。

さりげないハートモチーフジュエリー

セットリング

大人でも着けやすい“ハート”モチーフの数量限定ジュエリー「TONE OF LOVE」も見逃せない。スタイリッシュなハートが並ぶリングセットは、セットではもちろん別々に着用したり、セットリングの間に他デザインのリングを着けたりするなど、自分好みのスタイリングを楽しめる。

ネックレス&イヤーカフ

加えて、ミニリングにゴールドチェーンをコンビネーションしたネックレスや、優美なハート型を描いたイヤーカフが並ぶ。

“ハート型×ダイヤモンド”のクリックフープピアス

スタージュエリーで人気の“クリックフープピアス”にも、ハートを象った限定モデルが登場。着用時に正面から見える部分へダイヤモンドをセットし、華やかな煌めきをプラスした。ゴールドの地金には厚みをもたせ、カジュアルスタイルにもフォーマルな装いにもマッチするデザインに仕立てた。

ハートモチーフの限定ウォッチ&ベルト

シャープなハートを備えた数量限定ウォッチもお目見え。デイリー使いに最適な小ぶりのサイズ感で、文字盤やレザーベルトにユニークな“連なるハート”のデザインを描いている。ベルトはメタルバンド&レザーベルトの2種がセットになっており、気分やスタイルに合わせて異なる雰囲気を楽しむことができる。

さらに、ブランド初となるアップルウォッチバンドもラインナップ。大切な人へのプレゼントや、1年頑張った自分へのご褒美としてチェックしてみては。

【詳細】

スタージュエリー 2023年「ウィンター/ホリデー コレクション(WINTER/HOLIDAY COLLECTION)」

発売日:2023年10月21日(土)

場所:スタージュエリー店舗、オンラインストア

※10月13日(金)よりオンラインストアにて先行発売

※数量限定・スペシャルボックス付き

※ピアスはすべて片耳販売

アイテム:

<PEARL SEQUENCE>

・K18YG アコヤパール ダイヤモンドネックレス(3粒) 110,000円

・K18YG アコヤパール ダイヤモンドネックレス(2粒) 77,000円

・K18YG アコヤパール ダイヤモンドピアス(5粒) 69,300円

・K18YG アコヤパール ダイヤモンドピアス(3粒) 52,800円

・K18YG アコヤパール ピアス(1粒) 33,000円

・Pt950 アコヤパール ダイヤモンドネックレス(2粒) 82,500円

・Pt950 アコヤパール ピアス(1粒) 35,200円

<TONE OF LOVE>

・Pt950×K18YG ダイヤモンドセットリング 198,000円 ※受注販売

・K10YG×K10WG セットリング 69,300円

・Pt950×K18YG ダイヤモンドミニリングネックレス 132,000円

・K10YG×K10WG ミニリングネックレス 39,600円

・K10YG イヤーカフ 35,200円

・K10YG パールイヤーカフ 33,000円

・SV925(Pt1000 フィニッシュ) パールイヤーカフ 22,000円

<CLICK HOOP PIERCE>

・K10YG ダイヤモンドピアス 30,800円

<CONNECT WITH LOVE WACTH>

・STEEL(YG フィニッシュ)/STEEL×ブラックレザーベルト 39,600円

・STEEL×ブラックレザーベルト 39,600円

・STEEL(PG フィニッシュ)/STEEL×ホワイトレザーベルト 39,600円 ※オンラインストア限定

<APPLE WATCH BAND>

・STEEL(YG フィニッシュ)×STEEL アップルウォッチバンド 16,500円

・STEEL アップルウォッチバンド 16,500円

※アップルウォッチバンド購入で、“CONNECT WITH LOVE”のハートモチーフをデザインしたオリジナル壁紙をプレゼント。

※コレクションのアイテムを含む税込33,000円以上購入で、サステナブルレザーのオリジナルマイクロケースをプレゼント(店舗購入はパールホワイト、オンラインストア購入はコッパーブラウン)。

※ジュエリーボックス仕様の数量限定パッケージを3,300円で購入可能。10月21日(土)より全店にて販売、一部アイテムは対象外となる。

【問い合わせ先】

スタージュエリー カスタマーサービス

TEL:0120-120-722