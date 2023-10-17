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NY原油：反落で86.66ドル、利食い売りが増える
記事提供元：フィスコ
*07:38JST NY原油：反落で86.66ドル、利食い売りが増える
NY原油先物11月限は反落（NYMEX原油11月限終値：86.66 －1.03）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物11月限は、前営業日比－1.03ドルの86.66ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは86.32ドル-88.33ドル。米国市場の序盤にかけて88.33ドルまで値を上げたが、中東情勢の悪化を警戒した買いは一巡し、利食い売りが増えたことで一時86.32ドルまで売られる場面があった。ただ、その後は株高を意識して下げ渋り、通常取引終了後の時間外取引では主に87ドルを挟んだ水準で推移した。《CS》
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