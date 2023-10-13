関連記事
NY原油：弱含みで82.91ドル、ドル高などを意識した売りが入る
記事提供元：フィスコ
*07:35JST NY原油：弱含みで82.91ドル、ドル高などを意識した売りが入る
NY原油先物11月限は弱含み（NYMEX原油11月限終値：82.91 ↓0.58）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物11月限は、前営業日比－0.58ドルの82.91ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは82.31ドル-85.20ドル。米国市場の前半にかけて85.20ドルまで買われたが、米長期金利の上昇やドル高を意識した売りが強まり、一時82.31ドルまで反落。通常取引終了後の時間外取引では主に83ドル台で推移した。《CS》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
- NY原油：下落で83.49ドル、一時83.11ドルまで値下がり 10/12 07:46
- NY原油：伸び悩みで85.97ドル、一時85.12ドルまで値を下げる 10/11 07:40
- NY原油：大幅続伸で86.38ドル、中東情勢悪化で供給不安強まる 10/10 07:31
- 乱高下する原油価格の行方は!? 10/ 9 16:07
- NY原油：株高を受けた自律反発狙いの買いが入る 10/ 7 06:33