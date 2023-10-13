*07:35JST NY原油：弱含みで82.91ドル、ドル高などを意識した売りが入る

NY原油先物11月限は弱含み（NYMEX原油11月限終値：82.91 ↓0.58）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物11月限は、前営業日比－0.58ドルの82.91ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは82.31ドル-85.20ドル。米国市場の前半にかけて85.20ドルまで買われたが、米長期金利の上昇やドル高を意識した売りが強まり、一時82.31ドルまで反落。通常取引終了後の時間外取引では主に83ドル台で推移した。《CS》