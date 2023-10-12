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東京為替：ドル・円は引き続き149円10銭台で推移
記事提供元：フィスコ
*10:14JST 東京為替：ドル・円は引き続き149円10銭台で推移
12日午前の欧州市場でドル・円は149円10銭台で推移。米利上げサイクルは終了したとの見方は後退したが、米長期金利は低下しており、ドルは149円台前半で上げ渋っている。148円台後半には短期筋などのドル買い興味が残されており、アジア市場でドルは149円近辺から半ばの水準で推移する可能性がある。ここまでの取引レジはドル・円は148円98銭－149円17銭、ユーロ・ドルは1.0613ドル－1.0628ドル、ユーロ・円は158円22銭－158円49銭。《MK》
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