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東京為替：ドル・円は148円50銭台で推移、リスク選好的なドル買いは縮小気味
記事提供元：フィスコ
*09:15JST 東京為替：ドル・円は148円50銭台で推移、リスク選好的なドル買いは縮小気味
11日午前の欧州市場でドル・円は148円50銭台で推移。米利上げ終了の思惑が浮上し、リスク選好的なドル買い・円売りはやや縮小。ただし、148円台前半には短期筋などのドル買い興味が残されており、アジア市場でドルはこの水準で下げ止まる可能性がある。ここまでの取引レジはドル・円は148円52銭－148円72銭、ユーロ・ドルは1.0601ドル－1.0610ドル、ユーロ・円は157円58銭－157円73銭。《MK》
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