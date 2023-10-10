*15:37JST 東証業種別ランキング：鉱業が上昇率トップ

鉱業が上昇率トップ。そのほか海運業、石油・石炭製品、卸売業、電力・ガス業、非鉄金属なども上昇。一方、空運業が下落率トップ。そのほか、水産・農林業も下落。



業種名／現在値／前日比（％）

1. 鉱業 ／ 597.51 ／ 8.52

2. 海運業 ／ 1,535.35 ／ 5.36

3. 石油・石炭製品 ／ 1,280.11 ／ 5.06

4. 卸売業 ／ 3,176.28 ／ 4.29

5. 電力・ガス業 ／ 468.55 ／ 3.03

6. 非鉄金属 ／ 1,089.45 ／ 2.79

7. 保険業 ／ 1,695.39 ／ 2.67

8. 鉄鋼 ／ 755.78 ／ 2.64

9. 証券業 ／ 458.6 ／ 2.64

10. 機械 ／ 2,601.18 ／ 2.52

11. 輸送用機器 ／ 4,299.87 ／ 2.43

12. その他金融業 ／ 896.89 ／ 2.34

13. 銀行業 ／ 264.46 ／ 2.33

14. 建設業 ／ 1,508.65 ／ 2.23

15. 電気機器 ／ 3,834.5 ／ 2.16

16. 不動産業 ／ 1,698.56 ／ 1.91

17. ガラス・土石製品 ／ 1,230.96 ／ 1.90

18. 繊維業 ／ 653.74 ／ 1.83

19. 情報・通信業 ／ 5,259.74 ／ 1.82

20. 医薬品 ／ 3,566.53 ／ 1.74

21. 精密機器 ／ 9,787.38 ／ 1.59

22. 化学工業 ／ 2,275.89 ／ 1.54

23. その他製品 ／ 4,152.47 ／ 1.53

24. 金属製品 ／ 1,243.55 ／ 1.44

25. 倉庫・運輸関連業 ／ 2,481.31 ／ 1.39

26. ゴム製品 ／ 4,279.82 ／ 1.30

27. 小売業 ／ 1,580.32 ／ 1.27

28. サービス業 ／ 2,587.26 ／ 1.06

29. パルプ・紙 ／ 538.53 ／ 1.02

30. 食料品 ／ 2,121.27 ／ 0.91

31. 陸運業 ／ 2,043.69 ／ 0.72

32. 水産・農林業 ／ 532.54 ／ -0.32

33. 空運業 ／ 238.94 ／ -1.34《CS》