*06:55JST NY金：弱含み、一時1862.30ドルまで下落

COMEX金12月限終値：1866.10 ↓12.50

29日のNY金先物12月限は弱含み。ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物12月限は、前営業日比－12.50ドル（-0.67％）の1866.10ドルで通常取引終了。時間外取引を含めた取引レンジは1862.30－1896.70ドル。米国市場の序盤にかけて1896.70ドルまで買われたが、利食い売りが入ったことで1862.30ドルまで反落。通常取引終了後の時間外取引ではおおむね1865ドルを挟んだ水準で推移した。《MK》