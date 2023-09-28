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デジプラ　ストップ高買い気配、Macbee Planetと資本業務提携、マーケティングにデジタルギフト活用／新興市場スナップショット

2023年9月28日 13:47

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記事提供元：フィスコ

*13:47JST <3691> デジプラ 772 カ -
ストップ高買い気配。Macbee Planet＜7095＞と資本業務提携すると発表している。Macbee Planetがデジタルプラス株36万9100株を市場外の相対取引で取得する。発行済株式数（自社株を除く）に対する比率は10.27％。払込金額は1株につき650円（総額約2.40億円）。Macbee PlanetのLTV（顧客生涯価値）マーケティングの一環として、デジタルプラスグループのデジタルギフトを活用するほか、新たなサービスを共同で開発する。《ST》

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