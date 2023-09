キャンディストリッパー23年冬新作、たっぷりチュールのキャミワンピ＆フリース素材のチェック柄フーディ

キャンディストリッパー(Candy Stripper)の2023年冬コレクションから新作ウェアが登場。2023年11月から2024年1月にかけて発売される。

キャンディストリッパー23年冬の新作

キャンディストリッパーの2023年冬コレクションでは、前シーズンに引き続き「Nobody beats CANDY」をテーマに、ストリートテイストからガーリーなものまで幅広くラインナップ。特に今季は、スポーティーさもプラスし、ガーリーなアイテムとのミックスコーディネートがしやすいアイテムが勢揃いする。

たっぷりのチュールを使用したキャミワンピ

たっぷりのチュールを使用したキャミソールワンピースは、ボリューミーな裾部分のティアードスカートがポイント。アジャスター付きの肩紐により、胸上や胸下、さらには腰部分に長さを設定するなど、好みのバランスに調整できるのが嬉しい。レイヤードスタイルにぴったりで、ブランドらしいガーリーさを表現できるのはもちろん、カジュアルに着用できるアイテムとなっている。

チェック柄のフリースフーディー

チェック柄のフリース素材を使用したフーディーもお目見え。丸みのあるボリューミーな袖口がキュートだ。ユニセックスで着用を楽しめる、オーバーサイズなシルエットに仕上げた。

大胆な“ダメージ加工”のカレッジニット

「ケーブルダメージニット」には、腕や脇部分に大胆なダメージ加工を施して。Vネックや袖口の配色使いもポイントだ。オーバーサイズなため、トップスとしてはもちろんワンピース風に着こなすことも可能だ。

4本ライン×刺繍のジャージセットアップ

4本ラインの上に重ねた、キャンディストリッパーを象徴するキャラクターpepeとドラゴンの刺繍が印象的なトラックジャケット&パンツもユニーク。伸縮性のあるジャージー素材で、リラックス感のある着心地が叶う。ほどよくゆったりとしたサイズ感のため、オーバーサイズで着用できる。

【詳細】

キャンディストリッパー 2023年冬コレクション

発売時期:2023年11月~2023年1月

販売店舗:キャンディストリッパー全店、キャンディストリッパー公式オンラインストア・CANDY STORE、ZOZOTOWN

先行予約:CANDY STORE 2023年9月22日(金)18:00~

アイテム例:

・FASCINATION TULLE DRESS 19,250円

・CABLE DAMAGE KNIT 31,350円

・FLUFFY CHECK ZIP UP HOODIE 21,450円

・FLUFFY CHECK PANTS 17,050円

・PEPE AND DRAGON JERSEY BLOUSON 31,350円

・PEPE AND DRAGON JERSEY PANTS 26,400円

【問い合わせ先】

キャンディストリッパー

TEL:03-5770-2204