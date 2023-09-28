*08:22JST 9/28

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（32371.90、+56.85）

・ナスダック総合指数は上昇（13092.85、+29.24）

・1ドル＝149.40-50円

・SOX指数は上昇（3361.41、+31.79）

・VIX指数は低下（18.22、-0.72）

・米原油先物は上昇（93.68、+3.29）

・活発な自社株買い

・米国景気は拡大

・日銀は金融緩和を継続

弱気材料

・NYダウは下落（33550.27、-68.61）

・シカゴ日経先物は下落（32100、大阪比-50）

・米長期金利は上昇

・原発処理水をめぐる対中関係悪化

・米国の金融引き締め継続

・世界的なインフレ

・ウクライナでの戦闘長期化

留意事項

・対外対内証券投資（先週）

・貿易統計（9月上旬）

・2年物国債入札

・豪小売売上高（8月）

・中国経常収支確定値（4-6月）

・イタリア5年物と10年物国債の入札

・独消費者物価指数（9月）

・欧州中央銀行（ECB）経済報告

・ユーロ圏消費者信頼感指数（9月）

・ユーロ圏景況感指数（9月）

・ブラジル中央銀行が四半期インフレ報告公表

・ブラジルFGVインフレIGPM（9月）

・ブラジル中央政府財政収支

・メキシコ中央銀行が政策金利発表

・米GDP確報値（4-6月）

・米新規失業保険申請件数（先週）

・米中古住宅販売成約指数（8月）

・パウエル米連邦準備制度理事会（FRB）議長がタウンホール会議を主宰

・米シカゴ連銀とリッチモンド連銀総裁がそれぞれ講演

・米7年物国債入札

・韓国、インドネシア、マレーシアは休場《ST》