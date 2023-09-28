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9/28の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:22JST 9/28
[強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（32371.90、+56.85）
・ナスダック総合指数は上昇（13092.85、+29.24）
・1ドル＝149.40-50円
・SOX指数は上昇（3361.41、+31.79）
・VIX指数は低下（18.22、-0.72）
・米原油先物は上昇（93.68、+3.29）
・活発な自社株買い
・米国景気は拡大
・日銀は金融緩和を継続
弱気材料
・NYダウは下落（33550.27、-68.61）
・シカゴ日経先物は下落（32100、大阪比-50）
・米長期金利は上昇
・原発処理水をめぐる対中関係悪化
・米国の金融引き締め継続
・世界的なインフレ
・ウクライナでの戦闘長期化
留意事項
・対外対内証券投資（先週）
・貿易統計（9月上旬）
・2年物国債入札
・豪小売売上高（8月）
・中国経常収支確定値（4-6月）
・イタリア5年物と10年物国債の入札
・独消費者物価指数（9月）
・欧州中央銀行（ECB）経済報告
・ユーロ圏消費者信頼感指数（9月）
・ユーロ圏景況感指数（9月）
・ブラジル中央銀行が四半期インフレ報告公表
・ブラジルFGVインフレIGPM（9月）
・ブラジル中央政府財政収支
・メキシコ中央銀行が政策金利発表
・米GDP確報値（4-6月）
・米新規失業保険申請件数（先週）
・米中古住宅販売成約指数（8月）
・パウエル米連邦準備制度理事会（FRB）議長がタウンホール会議を主宰
・米シカゴ連銀とリッチモンド連銀総裁がそれぞれ講演
・米7年物国債入札
・韓国、インドネシア、マレーシアは休場《ST》
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