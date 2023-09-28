関連記事
今日の注目スケジュール：欧ユーロ圏消費者信頼感指数、独消費者物価指数、米GDP確報値など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：欧ユーロ圏消費者信頼感指数、独消費者物価指数、米GDP確報値など
＜国内＞
08:50 対外・対内証券投資(先週)
＜海外＞
10:30 豪・小売売上高(8月) 0.3％ 0.5％
18:00 欧・ユーロ圏消費者信頼感指数(9月) -17.8
18:00 欧・ユーロ圏景況感指数(9月) 93.3
20:00 ブ・中央銀行が四半期インフレ報告公表
20:00 ブ・FGVインフレIGPM(9月) -0.14％
21:00 独・消費者物価指数(9月) 6.1％
21:30 米・GDP確報値(4-6月) 2.3％ 2.1％
21:30 米・新規失業保険申請件数(先週) 20.1万件
23:00 米・中古住宅販売成約指数(8月) 0.9％
26:30 ブ・中央政府財政収支 -359億レアル
28:00 メキシコ・中央銀行が政策金利発表 11.25％ 11.25％
中・経常収支確定値(4-6月) 653億ドル
米・パウエル連邦準備制度理事会(FRB)議長がタウンホール会議を主宰
米・シカゴ連銀総裁が講演
米・リッチモンド連銀総裁が講演
欧・欧州中央銀行(ECB)経済報告
米・7年債入札
伊・5年債、10年債入札
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
- 9/27の強弱材料 9/27 08:42
- 今日の注目スケジュール：工作機械受注、欧ユーロ圏マネーサプライ、米耐久財受注など 9/27 06:30
- 9/26の強弱材料 9/26 08:15
- 今日の注目スケジュール：米S&P/コアロジックCS20都市住宅価格指数、米新築住宅販売件数、米消費者信頼感指数など 9/26 06:30
- 9/25の強弱材料 9/25 08:35