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今日の注目スケジュール：欧ユーロ圏消費者信頼感指数、独消費者物価指数、米GDP確報値など

2023年9月28日 06:30

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記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：欧ユーロ圏消費者信頼感指数、独消費者物価指数、米GDP確報値など
＜国内＞
08:50　対外・対内証券投資(先週)


＜海外＞
10:30　豪・小売売上高(8月)　0.3％　0.5％
18:00　欧・ユーロ圏消費者信頼感指数(9月)　　-17.8
18:00　欧・ユーロ圏景況感指数(9月)　　93.3
20:00　ブ・中央銀行が四半期インフレ報告公表
20:00　ブ・FGVインフレIGPM(9月)　　-0.14％
21:00　独・消費者物価指数(9月)　　6.1％
21:30　米・GDP確報値(4-6月)　2.3％　2.1％
21:30　米・新規失業保険申請件数(先週)　　20.1万件
23:00　米・中古住宅販売成約指数(8月)　　0.9％
26:30　ブ・中央政府財政収支　　-359億レアル
28:00　メキシコ・中央銀行が政策金利発表　11.25％　11.25％


中・経常収支確定値(4-6月)　　653億ドル

米・パウエル連邦準備制度理事会(FRB)議長がタウンホール会議を主宰

米・シカゴ連銀総裁が講演

米・リッチモンド連銀総裁が講演

欧・欧州中央銀行(ECB)経済報告

米・7年債入札

伊・5年債、10年債入札


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

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