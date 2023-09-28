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NY外為：ドル高止まり、米5年債入札は順調

2023年9月28日 02:14

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記事提供元：フィスコ

*02:14JST NY外為：ドル高止まり、米5年債入札は順調
米財務省は490億ドル規模の5年債入札を実施した。結果で最高落札利回りは4.659％となり、2007年来で最高。テイルはマイナス1.2BP。応札倍率は2.52倍と、過去6回入札平均の2.54倍を下回り需要は低調だった。外国中銀や大手機関投資家を含む間接入札者の比率は71.1％。6回入札平均の68.5％を上回った。

順調な結果ながら米国債相場は依然軟調。10年債利回りは4.6％まで上昇した。ドル・円は149円64銭まで上昇後伸び悩むが149円59銭で高止まりとなった。《KY》

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