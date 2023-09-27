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今日の注目スケジュール：工作機械受注、欧ユーロ圏マネーサプライ、米耐久財受注など

2023年9月27日 06:30

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記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：工作機械受注、欧ユーロ圏マネーサプライ、米耐久財受注など
＜国内＞
08:50　日銀政策委員会・金融政策決定会合議事要旨(7月27・28日分)
10:10　国債買い入れオペ(残存3-5年、残存5-10年、残存10-25年、残存25年超)
14:00　カーボンリサイクル産官学国際会議
14:00　景気先行CI指数(7月)　　107.6
14:00　景気一致指数(7月)　　114.5
15:00　工作機械受注(8月)　　-17.6％


オカムラ食品工業が東証スタンダードに新規上場(公開価格:1680円)

AVILENが東証グロースに新規上場(公開価格:2120円)


＜海外＞
10:30　中・工業利益(8月)　　-6.7％
10:30　豪・消費者物価指数(8月)　5.2％　4.9％
17:00　欧・ユーロ圏マネーサプライ(8月)　　-0.4％
20:30　ブ・融資残高(8月)　　5兆4050億レアル
20:30　ブ・ローン残高(8月)　　-0.2％
20:30　ブ・個人ローン・デフォルト率(8月)　　6.2％
21:30　米・耐久財受注(8月)　-0.4％　-5.2％
26:30　ブ・連邦政府債務残高(8月)　　6兆1420億レアル


米・5年債入札

米・2年物変動利付債入札

独・10年債入札

スペイン・新首相の信任投票


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

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