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今日の注目スケジュール：工作機械受注、欧ユーロ圏マネーサプライ、米耐久財受注など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：工作機械受注、欧ユーロ圏マネーサプライ、米耐久財受注など
＜国内＞
08:50 日銀政策委員会・金融政策決定会合議事要旨(7月27・28日分)
10:10 国債買い入れオペ(残存3-5年、残存5-10年、残存10-25年、残存25年超)
14:00 カーボンリサイクル産官学国際会議
14:00 景気先行CI指数(7月) 107.6
14:00 景気一致指数(7月) 114.5
15:00 工作機械受注(8月) -17.6％
オカムラ食品工業が東証スタンダードに新規上場(公開価格:1680円)
AVILENが東証グロースに新規上場(公開価格:2120円)
＜海外＞
10:30 中・工業利益(8月) -6.7％
10:30 豪・消費者物価指数(8月) 5.2％ 4.9％
17:00 欧・ユーロ圏マネーサプライ(8月) -0.4％
20:30 ブ・融資残高(8月) 5兆4050億レアル
20:30 ブ・ローン残高(8月) -0.2％
20:30 ブ・個人ローン・デフォルト率(8月) 6.2％
21:30 米・耐久財受注(8月) -0.4％ -5.2％
26:30 ブ・連邦政府債務残高(8月) 6兆1420億レアル
米・5年債入札
米・2年物変動利付債入札
独・10年債入札
スペイン・新首相の信任投票
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》
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