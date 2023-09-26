ＡｎｙＭｉｎｄ　大幅に反発、23年12月期の営業利益予想を上方修正、株式売出しも実施／新興市場スナップショット

*09:52JST <5027> ＡｎｙＭｉｎｄ 962 +37

大幅に反発。23年12月期の営業利益予想を従来の3.09億円から4.81億円（前期実績0.30億円）に上方修正している。全事業セグメントが好調に推移していることに加え、収益性の改善や一部コストの最適化が当初予想を上回っているため。完全子社化したEC支援サービスのPT Digital Distribusi Indonesiaの業績を反映させたことも利益を押し上げる見通し。また、445万2200株の株式売出しなどを実施すると開示している。《ST》