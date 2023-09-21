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NY原油：弱含みで89.66ドル、節目の90ドルを下回る
記事提供元：フィスコ
*07:37JST NY原油：弱含みで89.66ドル、節目の90ドルを下回る
NY原油先物11月限は弱含み（NYMEX原油11月限終値：89.66 ↓0.82）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物11月限は、前営業日比－0.82ドルの89.66ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは88.97ドル-91.07ドル。ロンドン市場の前半にかけて88.97ドルまで反落したが、米国市場の後半にかけて91.07ドルまで反発。しかしながら、将来的な金利引き上げの可能性は高いことから、米連邦公開市場委員会（FOMC）会合の結果判明後は売りが再び強まり、通常取引終了後の時間外取引で89.18ドルまで値を下げた。《CS》
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