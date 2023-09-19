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NY原油：強含みで90.58ドル、一時91.36ドルまで買われる
記事提供元：フィスコ
*07:36JST NY原油：強含みで90.58ドル、一時91.36ドルまで買われる
NY原油先物11月限は強含み（NYMEX原油11月限終値：90.58 ↑0.56）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物11月限は、前営業日比＋0.56ドルの90.58ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは89.91ドル-91.36ドル。米国市場の中盤にかけて91.36ドルまで一段高となったが、利益確定を狙った売りが増えたことによって一時89.91ドルまで反落。ただ、需給ひっ迫の思惑は残されており、通常取引終了後の時間外取引では主に90ドル台後半で推移した。《CS》
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