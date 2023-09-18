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NY外為：ドル上昇、米長期金利上昇、NY原油先物は92ドル台突入＝年初来高値更新
記事提供元：フィスコ
*22:22JST NY外為：ドル上昇、米長期金利上昇、NY原油先物は92ドル台突入＝年初来高値更新
NY外為市場でドルは上昇した。原油価格の上昇や連邦公開市場委員会（FOMC）を控え米国債相場は下落。NY原油先物は92.05ドルまで上昇し、年初来高値を更新した。米10年債利回りは4.33％から4.35％まで上昇。
ドル・円は147円60銭から147円75銭まで上昇。ユーロ・ドルは1.0669ドルから1.0655ドルまで下落した。ポンド・ドルは1.2377ドルまで下落。《KY》
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