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ブレインズ　上場来安値、24年7月期の営業利益予想38.4％減、増収確保も投資優先で2期連続減益へ／新興市場スナップショット

2023年9月15日 14:03

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記事提供元：フィスコ

*14:03JST <4075> ブレインズ 839 -173
上場来安値。24年7月期の営業利益予想を前期比38.4％減の1.00億円と発表している。ソフトウェアライセンスの積み上げなどで売上高予想は4.4％増の11.00億円と増収を確保する見通しだが、人材採用やソフトウェア開発の推進など将来に向けた投資を優先する。同時に発表した23年7月期の営業利益は6.2％減の1.63億円で着地した。自社製品や組織体制強化への先行投資を継続した結果、減益となった。《ST》

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