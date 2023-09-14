ナレルグループ　上場来高値、23年10月期第3四半期の営業利益17.6％増、進捗率84.5％／新興市場スナップショット

*14:22JST <9163> ナレルグループ 2795 +319

上場来高値。23年10月期第3四半期累計（22年11月-23年7月）の営業利益を前年同期比17.6％増の18.26億円と発表している。建設業界で慢性的な人手不足が続く中、建設ソリューション事業で技術者の在籍人数・稼働人数が増加し、利益が拡大した。通期予想は前期比6.0％増の21.62億円で据え置いた。進捗率は約84.5％に達しており、会社計画達成への期待から買いが優勢となっているようだ。《ST》