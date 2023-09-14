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３Ｄマトリクス ストップ高、24年4月期第1四半期の営業赤字縮小、純損益は為替差益拡大で黒字転換／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*09:52JST <7777> ３Ｄマトリクス 186 +50
ストップ高。24年4月期第1四半期（23年5-7月）の営業損益を6.45億円の赤字（前年同期実績7.68億円の赤字）と発表している。事業収益が95.3％増の8.27億円となり、計画を上回った。また、為替差益が7.64億円（同2.68億円）に拡大したことから純損益は0.08億円の黒字（同5.24億円の赤字）に転換した。通期予想は営業損益が15.24億円の赤字、純損益が19.25億円の赤字でそれぞれ据え置いた。《ST》
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