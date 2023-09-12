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NY外為：ドル反発、NY原油は年初来最高値＆CPI控え金利先高観

2023年9月12日 22:17

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記事提供元：フィスコ

*22:17JST NY外為：ドル反発、NY原油は年初来最高値＆CPI控え金利先高観
NY外為市場でドルは反発した。ドル指数は104.91まで上昇し日中高値を更新。原油高や生産者物価指数（CPI）を控え、金利先高観が強まった。石油輸出国機構（OPEC）プラスの減産で、NY原油先物は88.61ドルまで上昇し、年初来高値を更新。また、明日には重要インフレ指標である生産者物価指数（CPI）の発表を控えている。

ドル・円は146円90銭から147円19銭まで上昇し8日来の高値を更新。ユーロ・ドルは1．0720ドルから1.0706ドルまで下落した。ポンド・ドルは1.2484ドルから1.2461ドルまで下落。《KY》

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