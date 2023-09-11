スキー場開発　24年7月期の営業利益予想30.3％増、前期実績はインバウンド回復で4倍／新興市場スナップショット

*09:33JST <6040> スキー場開発 1160 +90

大幅に反発。24年7月期の営業利益予想を前期比30.3％増の13.50億円と発表している。子供向けなどのプログラム内容の充実やノンスキーヤーの来場者の増加に向けて取り組むほか、インバウンド来場者向けの営業活動などを実施する。同時に発表した23年7月期の営業利益は308.0％増の10.36億円で着地した。ウインターシーズンでインバウンドの来場者数が回復傾向にあり、大幅増益に貢献した。《ST》