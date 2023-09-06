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ヘッドウォーター　大幅に6日ぶり反発、マイクロソフトのリファレンスアーキテクチャ賛同パートナーに認定／新興市場スナップショット

2023年9月6日 09:33

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記事提供元：フィスコ

*09:33JST <4011> ヘッドウォーター 9410 +300
大幅に6日ぶり反発。マイクロソフト社が推奨する「Azure OpenAI Service リファレンスアーキテクチャ」の賛同パートナーに認定されたと発表している。リファレンスアーキテクチャは、活用シナリオ例やアプリケーションデモ動画、アーキテクチャ構成を説明したドキュメント。賛同パートナーはリファレンスアーキテクチャの情報が素早く共有され、技術支援やマーケティング支援を提供するプログラムが展開されるという。《ST》

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