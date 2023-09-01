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9/1の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:26JST 9/1
[強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（32619.34、+285.88）
・ナスダック総合指数は上昇（14034.97、+15.66）
・SOX指数は上昇（3670.93、+27.01）
・VIX指数は低下（13.57、-0.31）
・米原油先物は上昇（83.63、+2.00）
・米長期金利は低下
・米国景気は拡大
・日銀は金融緩和を継続
弱気材料
・NYダウは下落（34721.91、-168.33）
・1ドル＝145.50-60円
・シカゴ日経先物は下落（32500、大阪比-110）
・原発処理水をめぐる対中関係悪化
・米国の金融引き締め継続
・世界的なインフレ
・ウクライナでの戦闘長期化
留意事項
・法人企業統計（4-6月）
・製造業PMI（8月）
・新車販売台数（8月）
・債券市場サーベイ（8月）
・中国財新製造業PMI（8月）
・シンガポール大統領選挙
・インド製造業PMI（8月）
・スイス消費者物価指数（8月）
・ユーロ圏製造業PMI（8月）
・ブラジルFGV消費者物価指数（IPC-S）（先週）
・ブラジルGDP（4-6月）
・ブラジル製造業PMI（8月）
・ブラジル貿易収支（8月）
・カナダGDP（4-6月）
・米雇用統計（8月）
・米製造業PMI（8月）
・米建設支出（7月）
・米ISM製造業景況指数（8月）
・米ウィーワークが40対1の株式併合実施
・シンガポールは休場《ST》
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