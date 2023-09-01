*08:26JST 9/1

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（32619.34、+285.88）

・ナスダック総合指数は上昇（14034.97、+15.66）

・SOX指数は上昇（3670.93、+27.01）

・VIX指数は低下（13.57、-0.31）

・米原油先物は上昇（83.63、+2.00）

・米長期金利は低下

・米国景気は拡大

・日銀は金融緩和を継続

弱気材料

・NYダウは下落（34721.91、-168.33）

・1ドル＝145.50-60円

・シカゴ日経先物は下落（32500、大阪比-110）

・原発処理水をめぐる対中関係悪化

・米国の金融引き締め継続

・世界的なインフレ

・ウクライナでの戦闘長期化

留意事項

・法人企業統計（4-6月）

・製造業PMI（8月）

・新車販売台数（8月）

・債券市場サーベイ（8月）

・中国財新製造業PMI（8月）

・シンガポール大統領選挙

・インド製造業PMI（8月）

・スイス消費者物価指数（8月）

・ユーロ圏製造業PMI（8月）

・ブラジルFGV消費者物価指数（IPC-S）（先週）

・ブラジルGDP（4-6月）

・ブラジル製造業PMI（8月）

・ブラジル貿易収支（8月）

・カナダGDP（4-6月）

・米雇用統計（8月）

・米製造業PMI（8月）

・米建設支出（7月）

・米ISM製造業景況指数（8月）

・米ウィーワークが40対1の株式併合実施

・シンガポールは休場《ST》