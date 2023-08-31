*16:29JST 31日の日本国債市場概況：債券先物は146円82銭で終了



＜円債市場＞

長期国債先物2023年9月限

寄付146円84銭 高値146円88銭 安値146円79銭 引け146円82銭

売買高総計12273枚

2年 452回 0.030％

5年 160回 0.222％

10年 371回 0.646％

20年 185回 1.379％

債券先物9月限は、146円84銭で取引を開始。前日NY市場での米金利低下にともない買い先行となり、146円88銭まで上げた。その後、米金利が下げ渋る一方、日経平均株価が続伸するなかで売りが優勢になり、146円79銭まで下げた。現物債の取引では、2年債と20年債が売られ、5年債が買われ、10年債はもみ合った。

＜米国債概況＞

2年債は4.86％、10年債は4.09％、30年債は4.21％近辺で推移。

債券利回りはやや低下。（気配値）

＜その他外債市況・10年債＞

ドイツ国債は2.50％、英国債は4.40％、オーストラリア10年債は4.02％、NZ10年債は4.86％。（気配値）



[本日の主要政治・経済イベント]

＜海外＞

・16:55 独・8月失業率（予想：5.7％、7月：5.6％）

・18:00 ユーロ圏・8月消費者物価指数速報値（前年比予想：+5.1％、7月：+5.3％）

・18:00 ユーロ圏・7月失業率（予想：6.4％、6月：6.4％）

・20:30 欧州中央銀行(ECB)7月理事会議事要旨

・21:00 南ア・7月貿易収支（6月：-35億ランド）

・21:30 米・7月個人所得（前月比予想：+0.3％、6月：+0.3％）

・21:30 米・7月個人消費支出(PCE)（前月比予想：+0.7％、6月：+0.5％）

・21:30 米・7月コアPCE価格指数（前年比予想：+4.2％、6月：+4.1％）

・21:30 米・先週分新規失業保険申請件数（予想：23.5万件、前回：23.0万件）

・21:30 カナダ・4-6月期経常収支（予想：-114.5億加ドル、1-3月期：-61.7億加ドル）

・22:00 コリンズ米ボストン連銀総裁講演（コミュニティーカレッジ関連）

・22:45 米・8月シカゴ購買部協会景気指数（予想：44.2、7月：42.8）

（海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間）《KK》