*07:37JST NY原油：小幅高で80.10ドル、株高を意識した買いが入る

NY原油先物10月限は強含み（NYMEX原油10月限終値：80.10 ↑0.27）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物10月限は、前営業日比＋0.27ドルの80.10ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは79.61ドル-80.87ドル。欧州市場の前半にかけて79.61ドルまで売られたが、米国市場では株高を意識した買いが観測されており、80.87ドルまで反発。通常取引終了後の時間外取引では主に80ドル台前半で推移した。《CS》