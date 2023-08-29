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NY原油：小幅高で80.10ドル、株高を意識した買いが入る

2023年8月29日 07:37

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記事提供元：フィスコ

*07:37JST NY原油：小幅高で80.10ドル、株高を意識した買いが入る
NY原油先物10月限は強含み（NYMEX原油10月限終値：80.10　↑0.27）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物10月限は、前営業日比＋0.27ドルの80.10ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは79.61ドル-80.87ドル。欧州市場の前半にかけて79.61ドルまで売られたが、米国市場では株高を意識した買いが観測されており、80.87ドルまで反発。通常取引終了後の時間外取引では主に80ドル台前半で推移した。《CS》

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