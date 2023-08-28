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野外音楽フェス「ウルトラジャパン 2023」東京・お台場で、チケット＆出演アーティスト情報
野外音楽フェス「ウルトラジャパン(ULTRA JAPAN) 2023」が、東京・お台場の特設会場にて開催される。日程は、2023年9月16日(土)、17日(日)の2日間。
野外音楽フェス「ウルトラジャパン」とは
8回目の開催を迎える「ウルトラジャパン」は、日本最大級の都市型ダンスミュージックフェスティバル。アメリカのマイアミで開催されている世界最大級のダンスミュージックフェス「ウルトラ・ミュージック・フェスティバル」の日本版で、世界最高峰のトップDJたちが出演することで知られる人気フェスだ。
2023年度の出演アーティスト
2023年は、スウェディッシュ・ハウス・マフィアのメンバーで結成されているスーパーユニット Axwell Λ Sebastian Ingrosso(アクスウェル セバスチャン・イングロッソ)や、2022年に活動再開したスターDJ・Hardwell(ハードウェル)、世界のダンスミュージックシーンのトップを走るアジア系女性DJのPeggy Gou(ペギー・グー)、絶大な人気を誇るビートメーカーのKenny Beats(ケニー・ビーツ)らが出演。
ダンスミュージック界のトップスター達が集結
このほか、2023年に8年ぶりとなる新作をリリースしたSkrillex(スクリレックス)、2016年のデビューからヒット曲を生み出し続けているDJ Snake(DJスネーク)、2017年ぶりの出演となるSasha & John Digweed(サシャ＆ジョン・ディグウィード)ら、ダンスミュージック界のトップスター達が集結する。
また、メインステージと異なるサウンドを体感できる「レジスタンス」ステージが復活。“ハウスミュージックの至宝”と称されるNic Fanciulli(ニック・ファンチューリ)、XLR8R誌によりシカゴのDJトップ10に選ばれた日系アメリカ人女性DJのHiroko Yamamura(ヒロコ・ヤマムラ)らが会場を盛り上げる。
出演アーティスト
【9月16日(土)】
■メインステージ
《HEADLINERS》Axwell Λ Sebastian Ingrosso / DJ Snake /
Endless Summer / Hardwell
《SUPPORT》MYKRIS
《ADDITIONAL SUPPORT》ARES CARTER / KIYOTO / MII / TYT
■レジスタンスステージ
《HEADLINERS》Adam Beyer / Nicole Moudaber
《SUPPORT》Chklte / Hiroko Yamamura
《ADDITIONAL SUPPORT》CARTOON / DRUNKEN KONG / MIHONO
■ウルトラパークステージ
DJ BRAIZE & DJ SERO / DJ WILDPARTY / DJ YAGI / DJ YU-KI /
GIL GLASE / KEITA / KENTARO & HACHI / PARTY MONSTER / SENNA /
SUNGYOO / WATANABE SISTERS / YELLOCK / 6.DO
【9月17日(日)】
■メインステージ
《HEADLINERS》Boys Noize / Peggy Gou / Skrillex
《SUPPORT》Kenny Beats
《ADDITIONAL SUPPORT》AKY-HIRO / AOY / BOPCORN /
JEONGHYEON / KDH
■レジスタンスステージ
《HEADLINERS》Loco Dice / Sasha & John Digweed
《SUPPORT》Nic Fanciulli
《ADDITIONAL SUPPORT》DALJAE / LICAXXX / OSAMU M /
TAKKYU ISHINO
■ウルトラパークステージ
ALYSHIA / DARUMA & JOMMY / DJ AXCELL / DJ KOMORI / JUNO /
LIMO / MAO FELES / PARTY PUPILS / RINALY /
SLOPPY DISK (TJO+KM) / TREKKIE TRAX CREW / VIVID / YOSHIMASA
開催概要
野外音楽フェス「ウルトラジャパン」
開催日時：2023年9月16日(土)・17日(日) 開場10:00/開演11:00/終演 21:00 予定
場所：お台場ULTRA PARK特設会場
住所：東京都江東区青海
※雨天決行・荒天中止
チケット情報
■一般チケット
アドバンス先着先行：8月10日(木) 17:00〜
[GA]2日券 35,000円、1日券 18,000円
[PREMIUM GA]2日券 45,000円、1日券 23,000円
[U-20]2日券 31,000円、1日券 16,000円
※予約枚数に達し次第、受付終了。
※U-20チケットは、満18歳～19歳の人のみが対象のチケット。20歳以上は対象外となる。U-20チケット購入者の中で本イベント当日入場時に20歳以上であることが発覚した場合、入場できない。その際のチケット代の払い戻しは不可。
※チケット詳細は公式サイト(https://ultrajapan.com/ja)を確認。
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