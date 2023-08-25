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ARアドバンスト　大幅に3日続伸、23年8月期の営業利益予想を上方修正、期末配当予想は20円に増額修正／新興市場スナップショット

2023年8月25日 13:38

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記事提供元：フィスコ

*13:38JST <5578> ARアドバンスト 2816 +191
大幅に3日続伸。23年8月期の営業利益予想を従来の4.38億円から5.09億円（前期実績3.96億円）に上方修正している。高収益案件へのシフトや品質管理の強化による原価逓減策が奏功し、粗利益が前期比22.6％増の24.36億円に拡大するため。採用費や人件費の増加が計画を下回ったことも利益を押し上げる見込み。併せて東証グロース上場の記念配当を実施し、期末配当予想を従来の無配から20.00円（前期末実績は無配）に増額修正した。《ST》

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